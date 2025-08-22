Người mua vàng hồi hộp theo dõi động thái mới của Chủ tịch Fed 22/08/2025 17:45

(PLO)-Người mua vàng đang có lý do để lo về tài sản nắm giữ dài hạn.

Giá vàng thế giới hôm nay (22-8) chạm mốc 3.330 USD/ounce, tương đương 106,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng đang có chiều hướng giảm nhẹ.

Với mức giá này, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lỗ đến 31 USD/ounce, tương đương 1 triệu đồng/lượng.

Ông Mohamed El-Erian, kinh tế trưởng Tập đoàn tài chính Allianz (Đức) cho biết, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FeD) chuẩn bị có bài phát biểu với các ngân hàng trung ương của nhiều nước tại cuộc họp Jackson Hole.

Trước bài phát biểu này thì Fed đang đối mặt với những vấn đề gần như không thể giải quyết ở nhiệm vụ giảm lãi suất và lạm phát, cùng với những thách thức liên tục đối với uy tín và sự độc lập của mình.

Ông El-Erian cho biết, Chủ tịch Fed đang đối mặt với những thách thức đáng kể và phức tạp. Trong 4 năm qua, lạm phát đã liên tục vượt mục tiêu 2% của Fed, và dữ liệu gần đây cho thấy nó có thể đang tăng thêm.

Do đó, vẫn có khả năng Fed sẽ có những thông điệp cứng rắn về việc duy trì môi trường lãi suất cao để đối phó với lạm phát. Nếu Fed đưa ra điều này, đi ngược với kỳ vọng thị trường đang chờ cú giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025, giá vàng sẽ lao dốc.

Theo Gold Price, người mua vàng lúc này cần chờ xu hướng lãi suất rõ ràng của Fed. Đặc biệt bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại các hội nghị sắp tới.

Người mua vàng cũng cần theo dõi các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm dữ liệu lạm phát (CPI, PPI) và báo cáo việc làm. Diễn biến của chỉ số USD Index và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Khi Fed đưa ra một lộ trình chính sách rõ ràng hơn, như xác nhận sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Đó sẽ là tín hiệu tích cực cho giá vàng, và là thời điểm thích hợp hơn để người mua vàng cân nhắc cho các quyết định giao dịch.