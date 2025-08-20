Người mua vàng lo lắng trước thềm sự kiện quan trọng 20/08/2025 11:50

(PLO)- Những thông tin sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ có tác động đáng kể đến giá trị đầu tư của người mua vàng.

Sáng nay 20-8, giá vàng thế giới chạm mức 3.315 USD/ounce, tương đương khoảng 106,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đà suy giảm của giá vàng đã thể hiện rõ khi những người mua và nắm giữ vàng trong vòng một tháng qua đang ghi nhận mức lỗ 97 USD/ounce, tương đương 3,2 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm vì thị trường đang chờ đợi bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là ông Jerome Powell tại Jackson Hole vào cuối tuần này để xem xét thông điệp chính sách lãi suất của Fed.

Mối quan tâm chính là liệu Fed có chấp nhận một mức lạm phát cao hơn để tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ hay không, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Người mua vàng trong sáu tháng qua chỉ còn lãi khoảng 395 USD/ounce, tương đương 12,68 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo Bank, cho biết thị trường vẫn đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9. Tuy nhiên, lộ trình chính sách sau đó vẫn còn là một ẩn số.

"Giá vàng hiện dao động quanh ngưỡng 3.300 USD/ounce, được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư ổn định. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn về chính sách lãi suất của Fed đã khiến thị trường bớt lạc quan hơn. Đà tăng mạnh của giá vàng chỉ có thể xảy ra nếu xuất hiện các biến động địa chính trị bất ngờ hoặc Fed có một động thái cắt giảm lãi suất vượt ngoài kỳ vọng của giới đầu tư"- ông Ole Hansen nhận định.

Theo dữ liệu từ Gold Price, đà giảm của vàng đang ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Hiện tại, những người mua và nắm giữ vàng trong sáu tháng qua chỉ còn ghi nhận mức lãi 395 USD/ounce, tương đương 12,68 triệu đồng/lượng.