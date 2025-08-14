Giá vàng đang đứng trước một bước đột phá quan trọng 14/08/2025 16:31

(PLO)-Trong 5 năm tới, giá vàng có thể khiến người mua vàng ngạc nhiên.

Giá vàng thế giới hôm nay (14-8) chạm mức 3.346 USD/ounce, tương đương 107 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng vẫn có xu hướng đi ngang, để chờ thông tin lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trả lời Hãng tin Kitco, ông Thorsten Polleit, Đại học Bayreuth (Đức) cho biết, vàng đang đứng trước một bước đột phá cấu trúc quan trọng. Nguyên nhân là sự tăng trưởng không kiểm soát của hệ thống tiền tệ giấy, theo đó người dân đang trở nên hoài nghi về sức mua của loại tiền này.

Không chỉ giữ vững mức tăng trên 3.300 USD, vàng còn đang giao dịch ở mức kỷ lục so với đồng yên Nhật và gần mức kỷ lục so với đồng bảng Anh, euro, đô la Canada và franc Thụy Sĩ, cùng nhiều đồng tiền chính khác.

Hiện thị trường đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9 tới và có 60% khả năng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm nữa trước cuối năm 2025.

Việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn cũng sẽ kéo giảm lợi suất dài hạn. Một khi lợi suất giảm, giá vàng tăng cao hơn nữa vào cuối năm 2025.

"Nhìn về dài hạn, nếu giá vàng tăng gấp đôi trong 5-10 năm tới cũng là điều không đáng ngạc nhiên" - ông Thorsten Polleit nói.

Theo Gold Price, dù giá vàng đi ngang, nhưng người mua vàng vẫn đang có lãi. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lại 459 USD/ounce, gần 15 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 năm qua đang lãi đến 900 USD/ounce, tương đương 28,8 triệu đồng/lượng.