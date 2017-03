Đạp phụ nữ mang thai xuống ruộng để cướp tài sản

Trước đó, trưa 9-5, Hùng đi xe máy ra đoạn đường thuộc xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, thấy chị Hồ Thị Như (24 tuổi, sinh viên, ở huyện Hưng Nguyên) đi xe máy SH, Hùng áp sát rồi đạp ngã cả xe và chị Như xuống ruộng.

Hùng kéo chị Như lên bờ, bắt quỳ, rồi lục túi lấy điện thoại iPhone 6, mở cốp xe SH lấy ví bên trong có 13 triệu đồng. Chị Như nhớ biển số xe máy của Hùng và báo công an. Khi bị đạp ngã xuống ruộng, chị Như đang mang thai nhưng rất may chị chỉ bị xây xước nhẹ, không ảnh hưởng đến thai nhi. Công an đã bắt giữ được Hùng. Hùng khai do cần tiền trả nợ nên đi cướp