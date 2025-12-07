'Đại sứ sinh viên' đang chấp hành án treo thì tiếp tục trộm túi của hoa hậu Mexico 07/12/2025 17:37

(PLO)- Thái khai trộm túi xách của hoa hậu Mexico tại Đà Lạt để lấy tiền tiêu xài và người này đang trong thời gian chấp hành án treo về tội trộm cắp.

Chiều 7-12, Công an phường Xuân Hương - Đà lạt (thuộc TP Đà Lạt cũ) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyên “Đại sứ sinh viên toàn cầu” bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico

Thái được xác định là người lấy trộm túi xách của hoa hậu Mexico trong lúc cô tham dự một chương trình tại Quảng trường Lâm Viên.

Theo trình báo, sáng 6-12, nạn nhân mất túi xách chứa thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ trong vài giờ truy xét, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã thu hồi toàn bộ tang vật và trao trả lại cho hoa hậu Mexico.

Hoa hậu Mexico bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an vì sự hỗ trợ nhanh chóng, giúp cô cảm thấy an tâm khi làm việc tại Đà Lạt.

Lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết Thái đang có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, được TAND tỉnh Bình Dương (cũ) cho hưởng án treo và hiện vẫn trong thời gian chấp hành án. Tại cơ quan công an, Thái khai nhận trộm túi để lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Lâm Thái từng là gương mặt trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, làm đạo diễn, quản lý nghệ sĩ và tham gia nhiều dự án văn hóa – xã hội.

Thái còn "nổ" trên mạng xã hội là được Bộ VH-TT&DL trao danh hiệu “Đại sứ Sinh viên Việt Nam toàn cầu” nhưng thực tế không ai cấp cho Thái danh hiệu này.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử lý Thái theo quy định pháp luật.