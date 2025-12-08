Tông vào xe bồn đang tưới cây, 1 người tử vong 08/12/2025 10:19

(PLO)- Tông vào xe bồn đang tưới cây trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai, một người đi xe máy tử vong.

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra trên quốc lộ 14- đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Păh.

Người điều khiển xe máy tông vào phía sau xe bồn, bị thương nặng và đã tử vong. Ảnh: VN

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 7-12, anh NTT (38 tuổi, ngụ thôn 2, xã Chư Păh) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14- đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai đi phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đến đoạn thôn 1, xã Chư Păh, xe máy của anh T. đã tông vào phía sau xe bồn của Trạm cấp thoát nước và dịch vụ đô thị xã Chư Păh đang tưới nước cây xanh trên dải phân cách cố định.

Hậu quả, anh T. tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; xe máy hư hỏng nặng.

Nhận định ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn do anh T. điều khiển xe không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát.