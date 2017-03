Hai tên cướp nhí đi cướp xe bằng roi điện

Theo điều tra ban đầu, tối hai tháng trước, anh Trung chở bạn gái đến khu vực bờ hồ thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành tâm sự. Hai người đang ngồi trên xe máy thì hai kẻ lạ đến gần, một người chích roi điện vào ngực làm anh Trung văng khỏi xe. Cô bạn gái vội rút chìa khóa xe thì bị kẻ cướp rút dao dọa giết làm cô này sợ hãi, đánh rơi. Sau đó hai tên cướp lấy mô tô của anh Trung đi mất.

Sau gần hai tháng điều tra, công an xác định Hưng là nghi phạm. Công an đang truy tìm đồng phạm Nguyễn Công Đằng (16 tuổi, quê huyện Tri Tôn, An Giang) để xử lý.