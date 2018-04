Đặc nhiệm hốt gọn băng trộm vùng ven

Sau hơn một năm thành lập, Hình sự đặc nhiệm hướng Nam đang thành nỗi khiếp sợ của các băng nhóm tội phạm đường phố. Những chiến sĩ ít khi mặc quân phục này không chỉ bất thình lình xuất hiện truy đuổi các băng nhóm cướp giật mà còn dãi nắng dầm mưa khi theo dấu các băng nhóm tội phạm…



Ngay khi vừa thành lập, “quả đấm thép” này đã triệt phá băng nhóm trộm gây bất an cho người dân khu vực quận Bình Tân, Bình Chánh.

Băng trộm mê đập đá, nghiện game bắn cá

Cận Tết 2017, trên địa bàn hai quận nói trên hầu như ngày nào cũng có trộm đột nhập vào nhà dân, vét không chừa thứ gì có giá trị, gây bất an cho cư dân nơi đây.

Ngay sau khi thành lập, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã tiếp nhận thông tin trên. Sau khi làm việc với các bị hại, công an nhận thấy các vụ trộm có cùng thủ đoạn, thời gian gây án, có nhà chúng viếng thăm hai lần… Nhận định các vụ trộm có khả năng do một băng nhóm gây ra, sau khi báo cáo, xin chủ trương, đơn vị xác lập chuyên án để dẹp băng nhóm này.

Qua trinh sát, nắm địa bàn, đặc nhiệm xác định một nhóm thanh thiếu niên có nhiều biểu hiện bất minh: Nhóm không nghề nghiệp nhưng ăn chơi, đập đá và là mối ruột của các tiệm game bắn cá.

“Băng nhóm này còn trẻ, không nghề nghiệp nhưng chơi ma túy bạo, nghiện game bắn cá. Chúng thường lợi dụng người dân ngủ say, về quê hoặc đi làm về mệt, đột nhập vào nhà khoắng sạch tài sản. Nhóm trộm mới lập nhưng các thành viên rất liều lĩnh, chuyên nghiệp. Nếu không sớm triệt phá, nhóm này sẽ lộng hành” - Đại úy Nguyễn Thế Tiến, người trực tiếp chỉ huy tổ công tác, chia sẻ.



Nguyễn Chí Thiện và các đồng phạm. (Ảnh do công an cung cấp)

Nhưng triệt phá bằng cách nào lại là cả vấn đề. Sau mỗi phi vụ, băng trộm đều nhanh nhẹn tẩu thoát, phi tang hết mọi dấu vết. Rất nhiều nạn nhân nhậu say quắc cần câu, tỉnh dậy thấy nhà bị khoắng sạch vội tá hỏa chạy lên công an trình báo. “Có bị hại nhậu xỉn ngủ ngay gần chiếc xe mà bị trộm lấy xe, lấy sạch vòng vàng trong nhà cũng không hề hay biết. Có gia đình thì bị trộm vào tận hai lần, dọn sạch cả nhà cũng không biết nốt. Bình thường tối đi làm về mệt đã ngủ say, nay có thêm bia rượu vào nên càng... ngon giấc” - trinh sát kể chuyện.

Sau một tháng ăn gió nằm sương theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của băng nhóm này, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam cất lưới.

Hốt gọn trong tiệm game

Khuya 23-2, sau khi nắm thông tin nhóm trộm tập trung tại một tụ điểm game bắn cá, các trinh sát tung lực lượng vây tiệm game. Đến khoảng 2 giờ sáng 24-2, trinh sát ập vào bắt giữ Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 2000, ngụ huyện Bình Chánh) và sáu đồng phạm đang phê ma túy. Cảnh sát thu giữ nhiều “đồ nghề” dùng để phá khóa, trộm cắp…

Từ lời khai ban đầu của nhóm trộm, công an bắt giữ một chủ tiệm vàng đã tiêu thụ tài sản của nhóm trộm…

Theo lời khai ban đầu, nhóm này lấy phương châm “vét nhầm còn hơn bỏ sót” nên có nhà sau khi trộm, chúng quay lại dọn tiếp.

Theo lời khai, sau khi dùng kềm phá khóa một căn nhà ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), nhóm trộm vơ được chiếc bóp 80 triệu đồng trên tủ lạnh liền quay về tiệm game bắn cá đếm chiến lợi phẩm. Khi nghe một thành viên báo lại là trong nhà còn nhiều tài sản khác nhưng thấy nhiều người ngủ trong nhà, sợ động nên rút nhanh. “Khi nghe việc này, Thiện táng vào đầu tên này chửi “đồ ngu” rồi cả bọn rủ nhau quay lại hốt thêm được ba sợi dây chuyền vàng, lắc… với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng” - trinh sát cho hay.

Số tiền USD, vàng Thiện phân công người mang bán cho chủ tiệm vàng.

“Băng nhóm trộm cắp bị triệt phá, góp phần cho người dân trong khu vực ngủ ngon hơn, bớt phập phồng với nạn trộm viếng” - Đại úy Tiến nói.