Hai tháng theo dấu nhóm trộm xăng ở Nhà Bè

Sau khi ba đường dây rút trộm xăng dầu bị Đặc nhiệm hướng Nam triệt phá, ngày 8-2 (23 Tết), Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm lừa đảo, trộm cắp (Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè triệt phá đường dây rút trộm, tiêu thụ xăng dầu khủng khác tại căn nhà kho không số nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Công an bắt giữ sáu nghi can đang rút trộm xăng dầu. Đường dây này do Ngô Văn Trí (43 tuổi, Nhà Bè) cầm đầu, móc nối với các tài xế xe bồn để hút trộm.