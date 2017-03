“Nạn nhân” thừa nhận dựng hiện trường giả

Thượng tá Quốc cho biết thêm: “Bà Trương Mỹ Duyên, chủ cơ sở thẩm mỹ Bảo Trang, người đã trình báo bị cướp tài sản đã thừa nhận báo cướp giả nhằm mục đích cá nhân. Chúng tôi đang lập hồ sơ để xử lý hành vi báo cướp giả của bà Duyên”.

Trước đó, sáng 20-10, BS Huỳnh Trường Sơn (chồng bà Duyên) vừa đưa con đi học thì bà Duyên hô hoán bị cướp tài sản. Nhiều người chạy đến nhìn thấy một bên tai của bà Duyên có vết máu và được bà cho biết cướp đột nhập cơ sở cướp 200 triệu đồng cùng nhiều nữ trang bằng vàng. Cũng theo bà Duyên, tai bị chảy máu là do cướp giật lấy đôi bông tai.

Công an có mặt sau khi nhận được tin báo của bà Duyên. Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, công an phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn như không có dấu vết cạy cửa sau để đột nhập, không thể có chuyện cướp vào nhà rồi mới chạy tìm dao của chủ nhà để khống chế, cướp. Ngoài ra, một số nữ trang bà Duyên khai bị cướp được công an tìm thấy dưới nệm trong phòng ngủ của bà.

Qua đấu tranh, bà Duyên khai nhận chính mình tạo hiện trường giả, báo tin cướp để lấy tiền giải quyết việc riêng.

TRẦN VŨ