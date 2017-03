Đừng tái diễn việc công an đánh người!

Một số vụ người dân tố bị công an đánh - Ông Nguyễn Bình ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa có đơn tố cáo Công an xã Hòa Bình đánh đập con ông đến dập lá lách phải nhập viện. Người dân chứng kiến việc bắt giữ khẳng định công an xã đánh người. - Tháng 7-2014, anh em anh Hà Thế Nga tố bị sáu công an viên của Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ập đến còng tay, ép lên xe đưa về trụ sở lấy lời khai, đánh đập. - Ngày 11-2, anh Nguyễn Hồng Khởi bị Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM) mời lên làm việc. Đến tối anh được công an đưa đến bệnh viện cấp cứu và anh cho rằng bị hai công an phường đánh đến mê man.