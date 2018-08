Dân đang khóc ròng vì lô cốt

Kẹt xe, khói bụi, kinh doanh bị ảnh hưởng, có cửa hàng phải đóng cửa, dời đi địa điểm khác… là những gì người dân sống dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP.HCM) đang phải hứng chịu sau khi nhiều lô cốt xuất hiện dày đặc.



Dân khổ sở suốt bốn tháng

Theo ghi nhận vào chiều 22 và 23-8, hiện đường Phạm Thế Hiển đoạn từ cầu Rạch Ông đến Cao Lỗ (hơn 1 km) đang có bốn lô cốt do đơn vị thi công dự án cải thiện môi trường nước dựng lên. Do đây là tuyến đường huyết mạch của quận 8 nên tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra, nhất là vào giờ cao điểm. Chiều 22-8, tại khu vực cầu Rạch Ông, hàng loạt nhân viên của dự án đào đường phải ra xếp hàng dài để điều tiết giao thông. Dù vậy, do lượng xe quá đông nên dòng người phải di chuyển rất chậm chạp để có thể qua được khúc cua này.

“Hôm nay đỡ hơn trước chứ thường ngày ở đây kẹt xe cứng ngắc, tầm từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30 thì coi như xe cộ không thể di chuyển, kéo dài từ cầu Rạch Ông đến phía đường Dạ Nam, mệt mỏi lắm anh. Giờ còn chịu được chứ cách đây một tuần, khi lô cốt chỗ gần đường Dạ Nam chưa tháo dỡ thì còn khủng khiếp hơn” - chị Nguyễn Khắc Linh, nhân viên quán Cõi Mộc Café (80-82 Phạm Thế Hiển, quận 8), cho biết.

Theo chị Linh, khi lô cốt mọc lên, kẹt xe xảy ra thường xuyên thì những cửa hàng mặt tiền như quán của chị bị ảnh hưởng nặng nề. Những hàng quán vỉa hè, cửa hàng kinh doanh khu vực này cũng chung cảnh ngộ. “Lô cốt này dựng được ở đây bốn tháng, lúc trước mỗi ngày tôi bán được 6 kg xôi, giờ thì mỗi ngày 3 kg đã là mừng lắm rồi, toàn người quen ủng hộ. Nhiều lúc tôi phải lấy xôi không bán hết đem cho bà con chứ không bỏ thì uổng. Cứ cố lúc nào hay lúc đó chứ không biết sao” - anh Dương Quốc Hùng, bán xôi ở khu vực này, than thở.

Chị Nguyễn Kim Ngân, chủ quán phở Ti Ti ở cách đó không xa, thì không biết làm gì hơn là phải sống chung với lô cốt. “Tôi xui xẻo, vừa khai trương quán thì hôm sau lô cốt được dựng lên gần đó. Kẹt xe, khói bụi khiến rất ít khách chịu ghé vào ăn. Giờ lỡ rồi phải cầm cự chứ cũng chẳng biết làm sao. May đây là nhà tôi, chứ mặt bằng đi thuê thì chắc tôi không trụ nổi” - chị Ngân ngán ngẩm.



Vào giờ cao điểm, do vướng lô cốt, dòng xe kẹt cứng trên cầu Rạch Ông kéo dài 1 km từ ngã ba đường Phạm Thế Hiển và đường Dạ Nam đến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7). Ảnh: HTD



Cửa hàng bán xe máy (đoạn gần cầu Mật) phải đóng cửa, dời đi chỗ khác sau khi lô cốt án ngữ. Ảnh: K.CƯỜNG

“Không biết trụ nổi đến khi dỡ lô cốt không”

Theo người dân nơi đây, ban đầu đơn vị thi công dựng lô cốt lên nhưng cả tháng sau không thấy công nhân làm gì cả. Phải đến khi người dân ra phản đối thì mới thấy đơn vị thi công đem máy móc tới bắt đầu làm việc. “Việc thi công dự án chúng tôi không phản đối nhưng họ phải tranh thủ làm nhanh để không ảnh hưởng tới cuộc sống của dân. Nhiều chỗ nhà thầu dựng lô cốt và làm cấp tập ngày đêm trong hai tuần là tôi đã thấy họ dẹp, trong khi ở đây không hiểu sao lại kéo dài suốt bốn tháng và giờ không biết khi nào mới xong” - chị Ngân nói tiếp.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, chủ quán Ốc Ngon bị lô cốt che hết cả quán (ở khu vực dưới cầu chữ Y), vừa lắc đầu vừa kể: Quán Ốc Ngon dời về đây hơn một năm, tiền nhà mỗi tháng 25 triệu đồng, chưa tính lương nhân viên, chi phí đầu tư dụng cụ, bàn ghế nhưng bán được mấy tháng thì “tai họa” lô cốt ập đến.

“Kể từ khi có lô cốt này, mỗi tháng tôi lỗ ít nhất 11 triệu đồng, nhân viên từ 10 người giảm xuống còn 6-7. Hôm qua mới cho nghỉ thêm hai người, lại vừa xin chủ nhà cho giảm tiền thuê. Không biết tôi còn gồng nổi đến tháng 3-2019 khi dự án làm xong (như trong bảng thông tin gắn trên lô cốt) không. Bên chủ đầu tư dự án và địa phương có mời lên họp, nói sẽ hỗ trợ phần nào cho các hộ kinh doanh nhưng mấy tháng nay chẳng thấy gì cả” - anh Tuấn buồn rầu.

Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, người dân nhờ gửi tới đơn vị có trách nhiệm hàng loạt câu hỏi: Tại sao dựng lô cốt quá rộng so với diện tích thi công? Sao không thi công cuốn chiếu, làm tới đâu hoàn trả mặt đường tới đó? Sao đơn vị thi công không làm buổi sáng để đẩy nhanh tiến độ...

Trả lời về vấn đề này, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, giải thích dự án này hiện do phía Nhật phối hợp thi công. “Về mặt kỹ thuật, chúng tôi không thể làm cuốn chiếu được do phải khoan kích chứ không phải đào hở tới đâu làm tới đó. Còn về việc chậm thi công và lô cốt quá rộng, Sở GTVT đã đi kiểm tra và yêu cầu các đơn vị trong thời gian không thi công thì phải thu hẹp rào chắn. Trong lúc thi công cần thời gian chờ kỹ thuật (như để bê tông khô…) nên có một quãng thời gian không thi công, mong bà con thông cảm” - ông Đường nói.

Cũng theo ông Đường, về cơ bản hiện đơn vị thi công vẫn đảm bảo tiến độ công trình. Sở GTVT đang cố gắng để việc thi công không làm ảnh hưởng nhiều đến người dân. “Trưa 22-8, Sở đã xuống kiểm tra và yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường người điều tiết giao thông để không gây kẹt xe. Ngoài ra, theo kế hoạch thì có một địa điểm ở đường Dương Bá Trạc sẽ được thi công cùng lúc nhưng Sở nhận thấy nếu làm sẽ gây ùn ứ nghiêm trọng cho khu vực nên hiện chúng tôi vẫn không cho dựng lô cốt ở đoạn đường trên” - ông Đường nói.