Giá dầu tụt đáy mới

Giá dầu lại tiếp tục rơi xuống mức đáy mới trong hơn thập niên ở mức dưới 27 USD/thùng. Chỉ tính từ ngày đầu năm mới đến nay, giá dầu đã mất 28% giá trị. Nguyên nhân chính vẫn là nguồn cung dư thừa trong khi nhu cầu sử dụng dầu lại sụt giảm do kinh tế toàn cầu đi xuống.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nguy cơ “ngập lụt” trong dầu khi mà Iran được tự do xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường thế giới, Tổ chức Các nhà sản xuất dầu mỏ OPEC vẫn chưa có ý định cùng ngồi lại với nhau để bàn về cách cứu vãn.





Ảnh minh họa







Giá dầu xuống thấp kỷ lục, thị trường chứng khoán suy yếu đã khiến các nhà đầu tư trở lại với kênh đầu tư an toàn là vàng. Điều này đã hỗ trợ cho giá vàng trong phiên giao dịch sáng nay bật tăng lên mức 1.100 USD/ounce, tương đương 29,79 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới đã tăng thêm 15 USD/ounce so với ba ngày trước. Trong khi đó, giá vàng trong nước lúc 9 giờ sáng nay chỉ nhích nhẹ 10.000 đồng/lượng, giá mua vào bán ra ở mức 32,59-32,85 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước hiện ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá trung tâm ngày 21-1 do NHNN công bố ở mức 21.910 VND/USD, tăng 9 đồng mỗi USD so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại hầu như giữ ổn định tỉ giá VND/USD so với chiều qua. Giá bán ra phổ biến ở ngưỡng 22.450-22.455 VND/USD, giá mua vào ở quanh ngưỡng 22.370-22.385 VND/USD.