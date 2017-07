Ô tô Ấn Độ giá vẫn dưới 200 triệu đồng/xe

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 6-2017 đạt hơn 7.800 xe với tổng giá trị trên 171 triệu USD giảm 22% so với tháng 5-2017. Tính ra trong tháng 6-2017 lượng xe nhập khẩu đã giảm hơn 2.100 xe so với tháng trước đó.

Tính chung sáu tháng đầu năm 2017, tổng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 50.990 chiếc với giá trị đạt hơn 1 tỉ USD. Thái Lan vẫn là quốc gia dẫn đầu trong những nước xuất khẩu ô tô vào Việt Nam với số lượng 3.270, xe thấp hơn 636 xe so với tháng trước. Xếp thứ 2 là Indonesia với hơn 1.800 xe, giảm khoảng 900 xe so với tháng trước. Đứng thứ 3 là Trung Quốc với 776 xe nhập khẩu, giảm 106 xe so với lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam.

Đáng chú ý, Ấn Độ từng là một trong 3 quốc gia có số lượng ô tô nhập khẩu lớn nhất vào Việt Nam nhưng trong 3 tháng gần đây liên tiếp sụt giảm. Việc sụt giảm lượng xe nhập khẩu từ quốc gia này khiến Ấn Độ mất đi vị trí thứ 2 trong số các quốc gia nhập khẩu xe vào Việt Nam mà tụt xuống vị trí thứ 7 hoặc thứ 8.

Tuy nhiên tính về giá trung bình của ô tô nhập khẩu, Ấn Độ vẫn là quốc gia có giá trị ô tô nhập khẩu thấp nhất khoảng 8.800 USD (tương đương 199 triệu đồng/xe). còn Anh là quốc gia có giá trị trung bình của ô tô nhập khẩu cao nhất lên tới 70.000 USD (tương đương 1,6 tỉ đồng).

Theo lý giải của các hãng xe, lượng ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ giảm xuống là do mẫu xe Hyundai Grand i10 được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu. Ngoài ra các hãng xe cho rằng thị trường chững lại, các đại lý đua nhau giảm giá, tập trung giải phóng các mẫu xe cũ tồn kho để chờ nhập mẫu mới nên việc nhập khẩu ô tô cũng sụt giảm theo.