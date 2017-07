TP.HCM tìm nhà đầu tư trung tâm kinh doanh hóa chất

Ngày 14-7, trong buổi công bố thông tin định kỳ đến cơ quan truyền thông, Sở Công Thương TP.HCM cho biết việc thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất được UBND TP.HCM phê duyệt có ba giai đoạn thực hiện. Thứ nhất là hoàn thiện cơ sở pháp lí; giai đoạn hai là lựa chọn nhà đầu tư; giai đoạn thứ ba là giải tỏa, di dời các hộ kinh doanh có tồn trữ hóa chất nguy hiểm.

Hiện tại giai đoạn một đã tiến hành xong, hiện Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND TP tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của luật đấu thầu…Do đó, từ nay đến cuối năm sẽ chọn được nhà đầu tư và năm 2018 tiến hành xây dựng trung tâm cũng như để tiếp tục giai đoạn ba là di dời các hộ kinh doanh vào trung tâm mới.

Được biết, trước đây Tập đoàn Tuần Châu có đề xuất UBND TP.HCM thực hiện dự án làm Trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất tại huyện Bình Chánh, nhưng qua khảo sát thấy không phù hợp với quy hoạch của TP… Vì vậy, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất ngưng thực hiện ở vị trí này. Hiện tại TP triển khai xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất đúng quy hoạch với diện tích 11,2 hecta tại phường 7, quận 8.



Thành lập tTung tâm kinh doanh mới kiểm soát được vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng chống cháy, nổ.

Liên quan đến kế hoạch di dời, được biết Sở Công Thương đã tổng hợp, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu các cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp nguy hiểm (đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn); cập nhật đầy đủ thông tin về địa chỉ, mặt hàng hóa chất công nghiệp kinh doanh, diện tích kho chứa hóa chất của các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp nguy hiểm.

Sở Công Thương cũng đã phối hợp làm việc với UBND các quận, huyện nhằm tiến hành rà soát danh sách, hiện trạng các cơ sở kinh doanh hóa chất, hương liệu trên địa bàn TP; trước mắt chuẩn bị phương án di dời các cơ sở hóa chất, hương liệu ở một số quận như quận 5, 10, 11,…



Sở Công Thương đã có công văn gửi UBND 24 quận huyện, Chi cục quản lý thị trường về tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất nguy hiểm trên địa bàn TP. Đồng thời đề nghị UBND 24 quận huyện phối hợp rà soát, lập phương án di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất nguy hiểm hoạt động xen cài trong khu dân cư.

Trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất ngoài kinh doanh còn là nơi kiểm định, kiểm nghiệm, triễn lãm các loại hóa chất... còn giải quyết tình trạng kinh doanh, tồn trữ hóa chất nguy hiểm gây mất an toàn trong khu dân cư; kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng chống cháy nổ; góp phần phát triển thị trường kinh doanh hương liệu, hóa chất trên địa bàn TP.