Đình chỉ điều tra nhưng không trả lại tiền

Gần hai năm nay, ông Hoàng Văn Xuyến vẫn miệt mài khiếu nại yêu cầu VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định trả lại cho ông hơn 1 tỉ đồng mà sáu năm trước gia đình ông nộp khắc phục hậu quả. Trước đó, ông Xuyến được miễn trách nhiệm hình sự (TNHS), số tiền trên đã được xác định là không liên quan đến vụ án nhưng các cơ quan tố tụng vẫn không trả lại cho ông.

Bốn lần đổi tội danh

Theo hồ sơ buộc tội, tháng 6-2008, ông Xuyến đến UBND phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) nhận tiền bồi thường hai thửa đất số 27, 28 của chủ đầu tư dự án Siêu thị Metro (thửa số 28 có phần chung với ông TH). UBND phường ký giấy xác nhận nguồn gốc hai thửa đất trên để ông Xuyến nhận tiền bồi thường cho thửa số 27 là hơn 330 triệu đồng, thửa số 28 là hơn 2,1 tỉ đồng. Nhận được tiền, ông Xuyến đưa lại cho ông H. gần 1 tỉ đồng (phần ông H. trong thửa số 28) như hai bên thỏa thuận.

Cho rằng việc sử dụng đất, nhận bồi thường của ông Xuyến có vấn đề, tháng 12-2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về sử dụng đất rồi chuyển hồ sơ về Công an TP Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền. Tháng 8-2010, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa thay đổi quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Xuyến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan này cho rằng ông Xuyến kê khai cả đất của người khác nhằm chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng bồi thường từ chủ dự án Metro.



Ông Xuyến, người đang khiếu nại đòi lại hơn 1 tỉ đồng mà cơ quan tố tụng đang giữ. Ảnh: V.HỘI

Sau đó VKSND TP Biên Hòa ra quyết định chuyển vụ án lên Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền vì số tiền chiếm đoạt lớn hơn 500 triệu đồng. Ông Xuyến kêu oan rằng không lừa đảo, tất cả giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất của ông đều được UBND phường Quang Vinh xác nhận. Dù vậy, tháng 12-2010, cơ quan CSĐT công an tỉnh vẫn kết luận là ông Xuyến lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng. Để ông Xuyến được tại ngoại, gia đình ông đã nộp cho CQĐT 1,3 tỉ đồng nhằm khắc phục hậu quả.

Tháng 4-2011, VKSND tỉnh ra cáo trạng truy tố ông Xuyến về tội danh trên. Tuy nhiên, hai lần VKS chuyển hồ sơ sang thì hai lần TAND tỉnh Đồng Nai trả lại yêu cầu làm rõ thửa đất số 28 là của ai...

Tháng 5-2013, VKSND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với ông Xuyến thành chiếm giữ tài sản trái phép rồi chuyển hồ sơ về cho Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa có kết luận điều tra là lợi dụng quản lý lỏng lẻo của UBND phường Quang Vinh, sự nhầm lẫn của cán bộ địa chính và chủ tịch phường trong việc xác nhận nguồn gốc đất, ông Xuyến đã nhận bồi thường trái pháp luật hơn 330 triệu đồng là số tiền bị giao nhầm của thửa số 27. Thửa đất này không phải của ông Xuyến mà của một phụ nữ đã xuất cảnh sang Mỹ, thuộc diện tài sản vắng chủ. Ông Xuyến cố tình không trả lại hơn 330 triệu đồng bị giao nhầm khi cơ quan có trách nhiệm là UBND phường Quang Vinh yêu cầu được nhận lại tài sản nên cấu thành tội chiếm giữ tài sản trái phép. Còn số tiền hơn 1 tỉ đồng bồi thường thửa đất số 28 mà ông Xuyến đã nhận thì được xác nhận là hợp pháp.

Đình chỉ nhưng không trả lại tiền

Ông Xuyến tiếp tục kêu oan. Tháng 4-2015, VKSND TP Biên Hòa đã ra các quyết định đình chỉ, miễn TNHS cho ông với lý do: “Xét thấy trong quá trình điều tra, bị can Xuyến đã nộp lại số tiền bồi thường của thửa đất số 27 để khắc phục hậu quả. Do diễn biến tình hình mà hành vi phạm tội của Xuyến không còn nguy hiểm cho xã hội…”.

Điều đáng nói là trước đó gia đình ông Xuyến nộp khắc phục hậu quả đến 1,3 tỉ đồng. VKSND TP Biên Hòa xác định ông chỉ chiếm giữ trái phép hơn 330 triệu đồng tiền bồi thường thửa đất số 27, đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả, từ đó miễn TNHS cho ông. Như vậy, các cơ quan tố tụng còn giữ của ông Xuyến hơn 1 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả cho phần bồi thường thửa đất số 28 (đã được xác định là đất của ông Xuyến và ông TH). Số tiền này không còn liên quan đến vụ án nhưng VKSND TP Biên Hòa không ra quyết định trả lại cho ông Xuyến.

Từ đó đến nay, ông Xuyến nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi VKSND TP Biên Hòa và các cơ quan chức năng khác yêu cầu trả lại cho ông hơn 1 tỉ đồng nói trên nhưng VKSND TP Biên Hòa không giải quyết mà không trả lời là tại sao.

Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã nhiều lần đến VKSND TP Biên Hòa liên hệ làm việc nhưng đều không gặp được lãnh đạo vì “đi họp”, “bận họp”. Chúng tôi cũng nhiều lần liên hệ với những người có trách nhiệm qua điện thoại di động nhưng không được nghe máy, nhắn tin cũng không được hồi âm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.