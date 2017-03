TAND cấp cao tại TP.HCM có thêm phó chánh án mới

Theo đó, ông Trương Thái Hiền (SN 1958), thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Kiên Giang, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ phó chánh án TAND cấp cao TP.HCM. Đồng thời, ông Hiền cũng được cử làm thành viên Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM.





Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình trao quyết định bổ nhiệm cho phó chánh án mới TAND cấp cao tại TP.HCM





Giữa tháng 8, TAND cấp cao tại TP.HCM chính thức ra mắt với ban lãnh đạo gồm ông Trần Văn Châu là chánh án cùng ba Phó Chánh án là các ông Quảng Đức Tuyên, Võ Văn Cường, Lý Khánh Hồng. Với việc bổ nhiệm thêm ông Hiền, TAND cấp cao tại TP.HCM hiện có bốn phó chánh án.

TAND cấp cao tại TP.HCM có nhiệm vụ phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của TAND 23 tỉnh, thành phố phía Nam, từ Ninh Thuận trở vào chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng; giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

Được biết ông Hiền nguyên là sĩ quan công an, trưởng Phòng An ninh điều tra, trưởng Phòng CSĐT công an tỉnh. Trong 12 năm chuyển sang công tác trong ngành tòa án, ông Hiền được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang liên tục hai nhiệm kỳ, là đại biểu Quốc hội khóa XIII, bí thư Ban cán sự Đảng, chánh án TAND tỉnh Kiên Giang.