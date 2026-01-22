Từ năm 2026, làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào cho đúng? 22/01/2026 14:46

(PLO)- Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, trong đó hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhiều điểm mà người lao động cần đặc biệt lưu ý.

Từ ngày 1-1-2026, việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định 374/2025.

Theo đó, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định gồm 3 thành phần cơ bản.

Một là, đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định 374/2025. Đây là văn bản thể hiện nguyện vọng của người lao động (NLĐ) về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định 374/2025.

Hai là, giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc. Các giấy tờ này có thể là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng; quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; hoặc văn bản xác nhận của người sử dụng lao động, trong đó thể hiện rõ thông tin NLĐ, loại hợp đồng đã ký, lý do và thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Đối với trường hợp NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động đã ký.

Trường hợp đặc biệt, khi đơn vị sử dụng lao động không còn người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, NLĐ có thể đề nghị Sở Nội vụ thực hiện xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động theo trình tự, thủ tục được quy định cụ thể tại Nghị định 374/2025.

Thứ ba, thành phần của hồ sơ là sổ BHXH. Cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn theo quy định, làm căn cứ giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp.