Tuyên án vụ lừa đảo tiền tỉ bằng chiêu đóng 'phí bảo hiểm' để được vay tiền 21/01/2026 16:17

(PLO)- Theo HĐXX, hành vi lừa đảo tiền tỉ bằng chiêu đóng 'phí bảo hiểm' để được vay tiền của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của nhiều người, gây mất uy tín cho tổ chức tín dụng bị mạo danh...

Ngày 20-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thạch 16 năm tù, bị cáo Hoàng Anh Tuấn 13 năm 6 tháng tù và Trần Danh Quân 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Thạch bồi thường hơn 1 tỉ đồng cho 421 bị hại.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của nhiều người và các bị hại trong vụ án này đều có hoàn cảnh khó khăn. Các bị cáo còn gây mất uy tín cho tổ chức tín dụng bị mạo danh; dẫn dụ, biến các nhân viên vốn là những người lương thiện thành những kẻ gian dối, lừa đảo...

HĐXX cũng xem xét, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình của bị cáo Thạch đã tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả; hai bị cáo còn lại đã nộp lại toàn bộ số tiền do phạm tội mà có.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, năm 2022, Thạch mua dữ liệu cá nhân của khoảng 5.000 người và cùng các đồng phạm thuê nhà tại quận Tân Phú (cũ) làm nơi hoạt động, đầu tư trang thiết bị và tuyển 80 người giả danh nhân viên ngân hàng để gọi điện tư vấn cho khách hàng.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn phụ trách thuê địa điểm, chuẩn bị trang thiết bị, kiểm tra hồ sơ vay và đôn đốc khách hàng chuyển tiền. Bị cáo Trần Danh Quân phụ trách phân công nhân viên, nhập và quản lý dữ liệu.

Hàng ngày, Thạch chuyển danh sách khách hàng cho Tuấn và Quân để phân chia cho các nhân viên gọi điện. Nhân viên được chỉ đạo tự xưng là nhân viên ngân hàng, chào mời các gói vay từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%, nhưng yêu cầu người vay phải nộp trước một khoản "phí bảo hiểm".

Mức phí này được ấn định tùy theo số tiền vay, dao động 1,7-3,8 triệu đồng. Khi khách hàng đồng ý, các bị cáo gửi hồ sơ vay giả kèm theo một số vật phẩm giá trị thấp nhằm tạo lòng tin, đồng thời yêu cầu khách hàng nộp "phí bảo hiểm" tại bưu cục. Sau đó, nhóm bị cáo sử dụng CMND/CCCD giả để nhận tiền và chiếm đoạt.