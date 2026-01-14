3 thanh niên lừa đảo tiền tỉ bằng chiêu đóng 'phí bảo hiểm' để được vay tiền 14/01/2026 15:54

(PLO)- Khi khách hàng đồng ý vay, các bị cáo gửi hồ sơ vay giả cùng các tặng phẩm như ví da, mắt kính... loại rẻ tiền để tạo niềm tin và yêu cầu nộp "phí bảo hiểm" để chiếm đoạt.

Ngày 14-1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Hồng Thạch, Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa cho một trong các bị cáo vắng mặt. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 21-1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SM

Theo cáo trạng, vào tháng 6-2022, bị cáo Thạch thấy nhiều thông tin phản ánh về tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho vay để lừa đảo được đăng tải trên mạng xã hội.

Từ đó, Thạch nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền với lãi suất 0% nhằm lôi kéo người vay đóng “phí bảo hiểm” trước, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền phí này.

Để triển khai kế hoạch, Thạch mua dữ liệu thông tin cá nhân của 5.000 người. Sau đó, Thạch cùng các đồng phạm thuê nhà tại quận Tân Phú (cũ) để làm nơi hoạt động; tuyển người giả danh nhân viên ngân hàng để gọi cho khách tư vấn cho vay.

Trong đó, bị cáo Hoàng Anh Tuấn (anh vợ của Thạch) phụ trách thuê địa điểm, chuẩn bị trang thiết bị điện tử, kiểm tra hồ sơ vay và đôn đốc khách hàng chuyển tiền. Còn bị cáo Trần Danh Quân (quản lý do Thạch thuê) phụ trách phân công nhân viên, nhập và quản lý dữ liệu.

Hàng ngày, Thạch đưa thông tin khách hàng cho Tuấn và Quân để phát cho các nhân viên tư vấn gọi điện. Nhân viên được yêu cầu giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho khách vay tiền với lãi suất 0%, hạn mức từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, nhưng yêu cầu phải đóng một khoản “phí bảo hiểm” trước.

Theo đó, mức “phí bảo hiểm” được các bị cáo ấn định theo khoản vay. Cụ thể, khách hàng vay từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng đóng phí 1,7 triệu đồng; vay từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng đóng 1,9 triệu đồng; vay từ 50 triệu đồng trở lên đóng 3,8 triệu đồng.

Khi khách hàng đồng ý vay, các bị cáo gửi hồ sơ vay giả cùng các tặng phẩm như ví da, mắt kính... loại rẻ tiền để tạo niềm tin và yêu cầu khách hàng nộp "phí bảo hiểm" tại bưu cục. Sau đó, nhóm bị cáo sử dụng chứng minh nhân dân giả để nhận tiền và chiếm đoạt.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7 đến tháng 9-2022, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt tiền “phí bảo hiểm” của 2.151 người với tổng số tiền hơn 4,29 tỉ đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã lấy lời khai của 462 bị hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,16 tỉ đồng, 424 người yêu cầu hoàn trả số tiền hơn 1 tỉ đồng.