Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp hơn 20 tỉ đồng để trả nợ 20/01/2026 14:46

(PLO)- Bị cáo đưa thông tin các khách hàng cần vay tiền để đáo hạn khoản nợ hoặc vay tiền mua xăng, dầu dự trữ... để bị hại chuyển hơn 20 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 20-1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Thanh Viên (51 tuổi, ngụ Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do còn một số tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, ông Võ Hữu Tài và Cao Thanh Viên cùng làm việc tại một ngân hàng.

Khoảng tháng 10-2021, Viên trao đổi với ông Tài thông tin có nhiều khách hàng cần vay tiền để đáo hạn khoản nợ hoặc vay tiền mua xăng, dầu dự trữ; thời gian vay tiền trong vài ngày sẽ chuyển trả tiền gốc và tiền lãi.

Bị cáo Cao Thanh Viên. Ảnh: SONG MAI

Tin tưởng Viên, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2023, ông Tài đã nhiều lần chuyển tiền để Viên cho vay lấy lãi. Trong khoảng thời gian này, Viên đều hoàn trả tiền gốc và lãi cho ông Tài đúng như thỏa thuận.

Thời gian sau, Viên làm ăn thua lỗ và nợ tiền của nhiều người nên Viên sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Tài để trả nợ.

Từ ngày 26-9-2023 đến ngày 17-10-2023, Viên đưa ra thông tin có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay và kinh doanh xăng dầu, ông Tài đã nhiều lần chuyển cho Viên tổng số tiền 20,5 tỉ đồng để hưởng tiền lãi.

Sau khi nhận được tiền, Viên không dùng để đáo hạn các khoản mà dùng tiền này để trả nợ.

Đến ngày 17-10-2023, Viên không có khả năng trả tiền gốc và lãi nên đã đến nhà ông Tài và thừa nhận sự việc.

Ngày 31-10-2023, ông Tài đã đến cơ quan công an tố cáo Viên. Về phần dân sự, ông Tài đã yêu cầu Viên phải trả lại số tiền 20,5 tỉ đồng và 11,3 tỉ đồng tiền lãi.