Áo choàng luật sư và vị thế của luật sư 22/01/2026 09:00

Hội đồng Luật sư toàn quốc (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) vừa thông qua đề án thay đổi trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa do Ban Thường vụ Liên đoàn trình. Theo đó, luật sư sẽ mặc áo choàng đen, bên trong là trang phục chỉn chu (sơ mi trắng kèm nơ trắng hoặc cà vạt).

Khẳng định vị thế và bản sắc luật sư

Xét dưới góc độ chính sách và lý luận nhà nước pháp quyền, đây là bước đi cần thiết để khẳng định vị thế và bản sắc của đội ngũ luật sư trong nền tư pháp hiện đại. Việc chuyển đổi sang áo choàng mang lại hai giá trị thực tế mà âu phục hiện tại không làm được.

Hoàn thiện văn hóa pháp đình Áo choàng không thay thế được năng lực chuyên môn và đạo đức - hai giá trị cốt lõi của nghề luật. Tuy nhiên, trong lộ trình cải cách tư pháp theo Nghị quyết 27-NQ/TW, việc chuẩn hóa trang phục là mảnh ghép cần thiết để hoàn thiện văn hóa pháp đình. Một bộ trang phục chuẩn mực, được thiết kế hợp lý, sẽ nâng cao nhận diện nghề nghiệp, đồng thời góp phần tăng tính trang nghiêm của phiên tòa, thể hiện sự tôn trọng của giới luật sư đối với cơ quan xét xử và ngược lại.

Thứ nhất, áo choàng giúp che đi sự khác biệt về trang phục cá nhân bên trong. Dù luật sư đến từ hãng luật lớn hay văn phòng nhỏ, khi khoác lên mình tấm áo choàng, họ đều bình đẳng về mặt hình thức. Điều này giúp Hội đồng xét xử và công chúng tập trung vào lập luận pháp lý thay vì bị phân tâm bởi vẻ ngoài hay đẳng cấp trang phục của luật sư.

Thứ hai, tương tự như chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, chiếc áo choàng tạo ra ranh giới tâm lý. Khi khoác áo vào, luật sư ý thức rõ mình đang bước vào hoạt động tố tụng chuyên nghiệp, đại diện cho công lý chứ không chỉ là người làm dịch vụ pháp lý đơn thuần.

Một lo ngại hợp lý là vấn đề khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam. Đề xuất mặc áo choàng đen trùm bên trong là sơ mi trắng kèm nơ trắng hoặc cà vạt, có thể gây bất tiện và ảnh hưởng đến sức khỏe luật sư trong các phòng xử chưa tiện nghi.

Do đó, để đề xuất này khả thi, cần có những điều chỉnh thực tế như cần thiết kế loại vải phù hợp khí hậu nhiệt đới, thoáng mát, chống nhăn để đảm bảo sự thoải mái, giúp luật sư duy trì sự minh mẫn khi tranh tụng kéo dài.

Tăng cường tính nhận diện

Theo quy định từ năm 2011, trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa là vest đen, sơ mi trắng, cà vạt xám lông chuột, đeo huy hiệu Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đây là một bước tiến về sự chỉnh tề. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy trang phục này bộc lộ hạn chế lớn về tính nhận diện.

Trong không gian phòng xử án, trang phục vest quá phổ biến và không tạo ra sự phân biệt rõ rệt giữa luật sư với các đương sự hay người tham gia tố tụng khác. Ảnh: TRẦN LINH

Trong không gian phòng xử án, trang phục vest quá phổ biến và không tạo ra sự phân biệt rõ rệt giữa luật sư với các đương sự hay người tham gia tố tụng khác. Trong khi thẩm phán và kiểm sát viên đều đã có trang phục đặc thù để biểu thị quyền lực nhà nước, thì việc luật sư chỉ mặc âu phục thường ngày vô hình trung làm mờ nhạt đi vị thế của họ về mặt thị giác. Để tranh tụng trong xét xử được bảo đảm, sự bình đẳng cần được thể hiện ngay từ hình thức hiện diện.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy trang phục là một phần không thể tách rời của nghi thức tư pháp. Tuy nhiên, việc áp dụng cần có sự chọn lọc.

Thạc sĩ Lê Bá Đức

Tại các nước theo hệ thống thông luật (Common Law), Anh đang giảm bớt quy định đội tóc giả để hiện đại hóa, còn Mỹ không yêu cầu luật sư mặc đồng phục. Tuy nhiên, đặc thù văn hóa tranh tụng của họ rất khác biệt và đã định hình qua hàng trăm năm, vị thế luật sư đã được xã hội thừa nhận mặc định mà không cần qua trang phục.

Tại nước theo hệ thống dân luật (Civil Law) như Nhật Bản, luật sư chỉ đeo huy hiệu. Mô hình này phù hợp với văn hóa Nhật Bản đề cao sự hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khi nghề luật sư đang cần khẳng định mạnh mẽ tính độc lập và chuyên nghiệp, một chiếc huy hiệu là chưa đủ để tạo ra tác động thị giác cần thiết.

Trong khi đó, tại các nước như Pháp và Đức (theo hệ thống dân luật), luật sư mặc áo choàng đen tương tự thẩm phán. Điều này mang hàm ý sâu sắc: Luật sư và Thẩm phán, dù khác chức năng, nhưng đều là những chủ thể cùng tham gia vào quá trình bảo vệ công lý và tìm kiếm sự thật khách quan. Theo tôi đây là mô hình Việt Nam nên tham khảo.