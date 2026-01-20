Đề xuất trang phục mới của luật sư có áo choàng 20/01/2026 13:09

(PLO)- Về đề xuất trang phục mới, trang phục tham gia phiên tòa của luật sư sẽ được thay thế bằng áo choàng bên ngoài, kết hợp với quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu…

Mới đây, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã thông qua đề án thay đổi trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa.

Yêu cầu đặt ra đối với trang phục mới

Theo đề án, quy định về trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa hiện nay đã phát huy những giá trị nhất định, góp phần xây dựng hình ảnh người luật sư chuẩn mực, lịch sự. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa hiện nay bộc lộ một số hạn chế.

Hiện nay, trang phục khi tham gia phiên tòa của luật sư là áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám lông chuột do Liên đoàn may... Ảnh: TRẦN LINH

Cụ thể là trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính đặc thù, khả năng nhận diện, sự đồng bộ; chưa tạo được sự khác biệt rõ ràng, vị thế tương quan với các thành phần tiến hành tố tụng khác trong phiên tòa. Vì trang phục hiện nay chỉ mang tính nhận diện chung, chưa thể hiện được hình ảnh chuyên nghiệp cần có của luật sư một cách đồng bộ.

Trên cơ sở quá trình nghiên cứu và các buổi làm việc, tổ công tác đã hoàn thiện đề án thay đổi trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa.

Về yêu cầu đối với trang phục mới của luật sư tham gia phiên tòa phải đảm bảo nhiều yếu tố. Trong đó, phải bảo đảm tính đặc thù, dễ nhận diện và thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa mới cần có các yếu tố thiết kế mang tính đặc thù rõ ràng, tạo khả năng nhận diện trực quan, thống nhất, giúp phân biệt luật sư với các chủ thể tham gia tố tụng khác tại phiên tòa.

Việc đổi mới hướng tới xây dựng một biểu trưng nghề nghiệp thống nhất, góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và vị thế của luật sư trong hoạt động tố tụng. Trang phục phải được quy định thống nhất về kiểu dáng, màu sắc, phụ kiện cơ bản và phạm vi áp dụng, hạn chế tối đa việc tùy biến cá nhân gây mất đồng bộ giữa các địa phương và giữa các luật sư.

Cạnh đó, phải bảo đảm tính trang nghiêm, lịch sự, phù hợp với môi trường xét xử. Cụ thể, trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa cần đáp ứng yêu cầu về sự trang nghiêm, lịch sự, phù hợp với không gian và tính chất đặc thù của hoạt động xét xử. Thiết kế phải thể hiện sự tôn trọng đối với pháp luật, tòa án và các chủ thể tham gia tố tụng, đồng thời góp phần giữ gìn kỷ cương, trật tự và hình ảnh nghiêm túc của phiên tòa.

Việc đổi mới trang phục cần bảo đảm hài hòa trong tổng thể hệ thống tư pháp, có sự khác biệt cần thiết với trang phục của thẩm phán, kiểm sát viên nhưng không tạo cảm giác đối lập hoặc thiếu thống nhất về mặt hình ảnh.

Trang phục mới có áo choàng

Về đề xuất trang phục mới, trang phục tham gia phiên tòa sẽ được thay thế bằng áo choàng bên ngoài, kết hợp với quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu, bên trong áo sơ mi trắng đi kèm với nơ trắng (hoặc cà vạt). Trang phục đáp ứng tiêu chí trang trọng, lịch sự, giản dị nhưng phải thể hiện sự tôn nghiêm, phù hợp với tính chất hoạt động môi trường tư pháp; thống nhất toàn quốc về kiểu dáng, màu sắc, phụ kiện áp dụng chung cho luật sư trên phạm vi cả nước; hạn chế tùy biến gây mất đồng bộ.

Hình minh họa áo choàng

Trang phục có sự khác biệt nhận diện với trang phục của thẩm phán, kiểm sát viên, nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể hệ thống tư pháp; chất liệu vải cần phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới bốn mùa của Việt Nam, nên cần phải nhẹ, thoáng mát, ít nhăn, nhỏ gọn và thuận tiện khi mang theo. Thiết kế hài hòa cho cả nam và nữ luật sư, phù hợp phong tục tập quán, không tạo sự bất tiện khi hành nghề.

Cụ thể hơn, áo choàng được đề xuất có kiểu dáng dạng dài qua đầu gối, thiết kế thẳng, suông, không chiết eo. Cổ áo kiểu cổ đứng hoặc cổ chữ U mềm, đơn giản, không ve lật lớn. Tay áo dài, suông, độ rộng vừa phải, bảo đảm cử động thuận tiện. Áo choàng không xẻ tà hoặc xẻ tà ngắn phía sau, hạn chế chi tiết trang trí cầu kỳ.

Cài áo bằng khuy ẩn, toàn bộ hàng cúc áo được giấu dưới một lớp vải che phủ, không nhìn thấy nút áo bên ngoài để tạo sự tinh tế, trang trọng hoặc khuy móc bên trong.

Trang phục mặc bên trong áo choàng là áo sơ mi dài tay màu trắng đi kèm với nơ trắng hoặc cà vạt. Kiểu dáng đơn giản, cổ đứng hoặc cổ Đức, không sử dụng họa tiết, hoa văn hoặc màu sắc khác.

Quần tây màu đen, ống đứng, kiểu dáng truyền thống. Không sử dụng quần bó, quần sáng màu hoặc kiểu dáng cách điệu. Luật sư nữ có thể mặc váy bút chì màu đen có độ dài đến bắp chân.

Huy hiệu luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống nhất thiết kế và phát hành. Chất liệu kim loại hoặc hợp kim cao cấp, màu sắc trang nhã. Gắn cố định tại vị trí ngực trái của áo choàng. Kích thước vừa phải, không gây phản cảm hoặc rườm rà.

Không sử dụng thêm các phụ kiện mang tính cá nhân (khăn quàng màu, ghim trang trí, huy hiệu khác…).

Giày da màu đen, kiểu dáng truyền thống, kín mũi. Không sử dụng giày thể thao, giày sandal hoặc giày màu sáng. Tất màu tối (đen, xám đậm), chiều dài phù hợp.