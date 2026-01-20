Đề xuất trang phục mới của luật sư có áo choàng

Mới đây, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã thông qua đề án thay đổi trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa.
Yêu cầu đặt ra đối với trang phục mới
Theo đề án, quy định về trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa hiện nay đã phát huy những giá trị nhất định, góp phần xây dựng hình ảnh người luật sư chuẩn mực, lịch sự. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa hiện nay bộc lộ một số hạn chế.
Cụ thể là trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính đặc thù, khả năng nhận diện, sự đồng bộ; chưa tạo được sự khác biệt rõ ràng, vị thế tương quan với các thành phần tiến hành tố tụng khác trong phiên tòa. Vì trang phục hiện nay chỉ mang tính nhận diện chung, chưa thể hiện được hình ảnh chuyên nghiệp cần có của luật sư một cách đồng bộ.
Trên cơ sở quá trình nghiên cứu và các buổi làm việc, tổ công tác đã hoàn thiện đề án thay đổi trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa.
Về yêu cầu đối với trang phục mới của luật sư tham gia phiên tòa phải đảm bảo nhiều yếu tố. Trong đó, phải bảo đảm tính đặc thù, dễ nhận diện và thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa mới cần có các yếu tố thiết kế mang tính đặc thù rõ ràng, tạo khả năng nhận diện trực quan, thống nhất, giúp phân biệt luật sư với các chủ thể tham gia tố tụng khác tại phiên tòa.
Việc đổi mới hướng tới xây dựng một biểu trưng nghề nghiệp thống nhất, góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và vị thế của luật sư trong hoạt động tố tụng. Trang phục phải được quy định thống nhất về kiểu dáng, màu sắc, phụ kiện cơ bản và phạm vi áp dụng, hạn chế tối đa việc tùy biến cá nhân gây mất đồng bộ giữa các địa phương và giữa các luật sư.
Cạnh đó, phải bảo đảm tính trang nghiêm, lịch sự, phù hợp với môi trường xét xử. Cụ thể, trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa cần đáp ứng yêu cầu về sự trang nghiêm, lịch sự, phù hợp với không gian và tính chất đặc thù của hoạt động xét xử. Thiết kế phải thể hiện sự tôn trọng đối với pháp luật, tòa án và các chủ thể tham gia tố tụng, đồng thời góp phần giữ gìn kỷ cương, trật tự và hình ảnh nghiêm túc của phiên tòa.
Việc đổi mới trang phục cần bảo đảm hài hòa trong tổng thể hệ thống tư pháp, có sự khác biệt cần thiết với trang phục của thẩm phán, kiểm sát viên nhưng không tạo cảm giác đối lập hoặc thiếu thống nhất về mặt hình ảnh.
Trang phục mới có áo choàng
Về đề xuất trang phục mới, trang phục tham gia phiên tòa sẽ được thay thế bằng áo choàng bên ngoài, kết hợp với quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu, bên trong áo sơ mi trắng đi kèm với nơ trắng (hoặc cà vạt). Trang phục đáp ứng tiêu chí trang trọng, lịch sự, giản dị nhưng phải thể hiện sự tôn nghiêm, phù hợp với tính chất hoạt động môi trường tư pháp; thống nhất toàn quốc về kiểu dáng, màu sắc, phụ kiện áp dụng chung cho luật sư trên phạm vi cả nước; hạn chế tùy biến gây mất đồng bộ.
Trang phục có sự khác biệt nhận diện với trang phục của thẩm phán, kiểm sát viên, nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể hệ thống tư pháp; chất liệu vải cần phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới bốn mùa của Việt Nam, nên cần phải nhẹ, thoáng mát, ít nhăn, nhỏ gọn và thuận tiện khi mang theo. Thiết kế hài hòa cho cả nam và nữ luật sư, phù hợp phong tục tập quán, không tạo sự bất tiện khi hành nghề.
Cụ thể hơn, áo choàng được đề xuất có kiểu dáng dạng dài qua đầu gối, thiết kế thẳng, suông, không chiết eo. Cổ áo kiểu cổ đứng hoặc cổ chữ U mềm, đơn giản, không ve lật lớn. Tay áo dài, suông, độ rộng vừa phải, bảo đảm cử động thuận tiện. Áo choàng không xẻ tà hoặc xẻ tà ngắn phía sau, hạn chế chi tiết trang trí cầu kỳ.
Cài áo bằng khuy ẩn, toàn bộ hàng cúc áo được giấu dưới một lớp vải che phủ, không nhìn thấy nút áo bên ngoài để tạo sự tinh tế, trang trọng hoặc khuy móc bên trong.
Trang phục mặc bên trong áo choàng là áo sơ mi dài tay màu trắng đi kèm với nơ trắng hoặc cà vạt. Kiểu dáng đơn giản, cổ đứng hoặc cổ Đức, không sử dụng họa tiết, hoa văn hoặc màu sắc khác.
Quần tây màu đen, ống đứng, kiểu dáng truyền thống. Không sử dụng quần bó, quần sáng màu hoặc kiểu dáng cách điệu. Luật sư nữ có thể mặc váy bút chì màu đen có độ dài đến bắp chân.
Huy hiệu luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống nhất thiết kế và phát hành. Chất liệu kim loại hoặc hợp kim cao cấp, màu sắc trang nhã. Gắn cố định tại vị trí ngực trái của áo choàng. Kích thước vừa phải, không gây phản cảm hoặc rườm rà.
Không sử dụng thêm các phụ kiện mang tính cá nhân (khăn quàng màu, ghim trang trí, huy hiệu khác…).
Giày da màu đen, kiểu dáng truyền thống, kín mũi. Không sử dụng giày thể thao, giày sandal hoặc giày màu sáng. Tất màu tối (đen, xám đậm), chiều dài phù hợp.
Trang phục tham gia phiên tòa của luật sư theo quy định hiện hành
Theo Điều 34 Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022, luật sư tham gia phiên tòa phải mặc trang phục theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa phải bảo đảm các yêu cầu trang nghiêm, lịch sự, thuận tiện và thống nhất. Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định về mẫu trang phục luật sư tham gia phiên tòa.
Theo Công văn 116/TA-TKTH năm 2011 của TAND Tối cao, tại Công văn số 277/LĐLSVN ngày 25-10-2011, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thông báo nội dung Nghị quyết số 12/NQ-HĐLSTQ ngày 27-2-2011 của Hội đồng Luật sư toàn quốc về trang phục của Luật sư khi tham gia phiên tòa.
Theo đó, kể từ ngày 10-10-2011, các luật sư bắt buộc phải mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa theo mẫu: áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám lông chuột do Liên đoàn may thống nhất, đeo huy hiệu có hình biểu tượng logo của Liên đoàn Luật sư bên ngực trái áo trang phục. Trang phục nói trên được áp dụng chung cho cả Luật sư nam và Luật sư nữ, riêng mùa hè thì có thể không cần mặc áo veston.
Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị TAND Tối cao chỉ đạo tòa án các cấp nhắc nhở, giám sát các Luật sư và chỉ chấp nhận các luật sư tham gia phiên tòa khi luật sư mặc đúng trang phục theo quy định hiện hành của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Để phối hợp, giúp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam quản lý các Luật sư trong việc chấp hành nghiêm quy định về trang phục khi tham gia phiên tòa, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu quán triệt nội dung công văn này tới toàn thể Thẩm phán, cán bộ trong đơn vị để các HĐXX lưu ý, nhắc nhở các luật sư mặc đúng trang phục theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam khi tham gia phiên tòa.