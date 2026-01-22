Đứa cháu bất hiếu cướp vàng của bà nội lãnh 16 năm tù 22/01/2026 15:58

(PLO)- Bị cáo Phát cầm hai thanh gỗ và đi ra phía sau lưng bà nội đánh vào vùng đầu làm bà gục xuống nền gạch, rồi lấy nhẫn vàng, vòng tay, dây chuyền.

Ngày 22-1, TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cháu giết, cướp tài sản của bà nội. Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mã Tấn Phát (SN 2008) 16 năm tù về tội giết người và tội cướp tài sản.

Tại phiên xét xử, bị cáo Phát nhiều lần khóc và xin lỗi bà nội vì hành vi của mình gây ra. Tham gia phiên tòa, cụ bà CTH (bị hại) xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Mã Tấn Phát tại tòa. Ảnh: BT

Theo cáo trạng, bị cáo Phát sống cùng nhà với cha mẹ và bà nội. Sáng 16-4-2025, để có tiền trả nợ, Phát đã lợi dụng khi trong nhà không có ai, rồi đi vào phòng bà nội lấy trộm điện thoại di động…

Sau đó, bị cáo Phát đi ra phía sau nhà, cầm hai thanh gỗ và đi ra phía sau lưng cụ H đang ngồi may quần áo. Tại đây, Phát cầm thanh gỗ đánh mạnh một cái vào vùng đầu cụ H làm cụ bị choáng.

Không dừng lại, Phát tiếp tục dùng thanh gỗ còn lại đánh thêm ba cái vào vùng đầu khiến cụ H gục xuống nền gạch; rồi lấy nhẫn vàng, vòng tay, dây chuyền, vứt bỏ hung khí phía sau nhà.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phát đem bán số vàng được gần 37 triệu đồng. Sau đó, bị cáo đến tiệm tạp hóa mua đồ vào bệnh viện thăm bạn gái.

Thăm bạn gái xong, Phát đến nhà bạn học chuyển vào tài khoản nhờ bạn giữ dùm 35 triệu đồng. Ngoài ra, Phát còn đưa 1,4 triệu đồng tiền mặt nhờ bạn này trả nợ cho hai người khác.