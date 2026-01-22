Toà phạt thanh niên xăm trổ đánh phụ nữ mang thai 6 tháng tù 22/01/2026 10:19

(PLO)- Nam thanh niên xăm trổ đánh phụ nữ đang mang thai ở Đắk Lắk bị tuyên phạt sáu tháng tù giam.

Ngày 22-1, TAND Khu vực 11 - Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trần Triệu Quí (26 tuổi) sáu tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Quí tại tòa. Ảnh: MM

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 21-9-2025, Trần Triệu Quí đến mua mì tôm tại một quán tạp hóa trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Cho rằng chủ quán bán mì tôm giá cao, Trần Triệu Quí đã đe dọa, chửi bới và dùng tay, chân, dép đánh chị LTKN và mẹ chị N là bà HTTT. Thời điểm bị Quí đánh, chị N đang mang thai tháng thứ tư.

Hành động của Quí đã gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mọi người ở nơi công cộng, gây náo loạn và bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương.

Căn tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, HĐXX xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quí sáu tháng tù.

Được biết, Quí có nhân thân rất xấu, nhiều lần vi phạm pháp luật với các hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.