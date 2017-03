Vụ trưởng công an xã đánh bạc: Tòa chưa tuyên án

Tuy nhiên, chiều 9-3, tất cả ba nhân chứng trong vụ án đều vắng mặt nên HĐXX hỏi ý kiến Đại điện VKSND huyện Hưng Nguyên thì vị công tố đề nghị hoãn phiên tòa vì ba nhân chứng này rất quan trọng.

Tất cả tám bị cáo đều đề nghị tiếp tục xét hỏi và tuyên án.

Sau khi hội ý, HĐXX sơ thẩm quyết định hoãn phiên tòa và thông báo "khi nào mở lại phiên toà sẽ thông báo sau".

Như đã đưa tin, rạng sáng 5-10-2015, ông Hải cùng các đối tượng đến nhà Phan Thị Hương (trú xóm 3, xã Hưng Khánh) trải chiếu xuống nhà để đánh bạc.

Hương không đánh bạc nhưng ngồi thu tiền "hồ" và phục vụ nước uống. Khi ông Hải cùng bảy người đang tham gia sát phạt nhau trên chiếu bạc thì lực lượng Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên ập vào bắt quả tang.

Tang vật thu giữ một một bát sứ, một đĩa sứ và tổng số tiền 77 triệu đồng. Trong đó thu giữ trên chiếu bạc số tiền 9.450.000 đồng.



Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đ.LAM



Tại phiên tòa xét xử ngày 4-3, đại diện VKSND huyện đề nghị HĐXX sơ thẩm xử phạt bị cáo Hải từ 7 đến 10 triệu đồng về tội đánh bạc. Đề nghị phạt Hương 7-10 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc. Sáu cáo khác bị đề nghị xử phạt tiền 7-10 triệu đồng đến 15-18 tháng tù và phạt bổ sung 3 triệu đồng về tội đánh bạc.

Ông Hoàng Đăng Ái, Bí Thư xã Hưng Khánh, cho biết: "Ông Hải là công chức, trưởng công an, không giữ mình được thì phải chịu thôi. Hiện nay chúng tôi đang đình chỉ công tác đối với ông Hải. Xã Hưng Khánh chúng tôi cũng đang thiếu trưởng công an xã mà chưa bổ sung được. Với ông Hải vi phạm như thế chắc ngành công an sẽ không sử dụng nữa".