Vụ án chị bán vịt bồi thường cho bà nuôi vịt ở Vĩnh Long 27/04/2026 12:07

(PLO)- Tòa phúc thẩm cho rằng việc xô xát xảy ra do bị đơn nắm, lôi kéo nguyên đơn lúc đi chợ, lỗi chính là của bị đơn nên phải bồi thường...

Vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành bản án phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe giữa nguyên đơn là bà NTN và bị đơn là chị LTTL. Vụ án được xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của chị L.

Mâu thuẫn từ việc cân vịt

Theo bản án, nguyên đơn trình bày vào ngày 7-5-2024, bà đi chợ để mua đồ ăn, thì gặp chị L đang bán vịt tại chợ. Chị L kêu bà lại nói với bà là “sao bà nói tôi chỉnh cân hoài". Bà N trả lời là "nếu có chỉnh cân thì cứ bán sao la um sùm", rồi bà bỏ đi mua đồ ăn.

Khoảng nửa tiếng sau bà N về, đi đến dốc cầu, chị L nắm tay lôi bà lại, không cho bà đi. Bà N yêu cầu chị L buông ra cho bà về, vì sao phải lôi bà như vậy, liền đó chị L xô bà té ngã bật ngửa xuống vũng nước thối ở chợ cá. Lúc này, có mẹ của chị L nắm hai tay bà N lại để cho L tiếp tục đánh bà nhiều cái liền, trúng vào đầu, xương hàm và cánh tay trái.

Được mọi người lại can ra bà N mới ngồi, đứng dậy được. Đến ngày hôm sau, bà N phải đi nhập viện điều trị tại bệnh viện, bác sĩ cho về điều trị ngoại trú và tái khám một lần.

Vì thế bà N khởi kiện yêu cầu chị L có nghĩa vụ bồi thường cho bà tổng số tiền điều trị là hơn 6,8 triệu đồng.

Bị đơn trình bày, do mâu thuẫn trong việc bà N cho rằng chị chỉnh cân, làm mất uy tín của chị trước nhiều người nên hai bên mới níu kéo nhau, bà N kéo rách áo và giật đứt sợi dây chuyền của chị vứt đi, sau đó có người nhặt lại trả cho chị.

Bị đơn cho rằng các bên xảy ra xô xát, chị bị hụt chân té xuống nên bà N té theo, chứ chị không xô và đánh bà N. Sự việc xảy ra thì bà N có đi điều trị tại bệnh viện. Chị L không đồng ý với yêu cầu của bà N. Chị L yêu cầu bà N phải công khai xin lỗi chị tại chợ do xúc phạm uy tín của chị. Khi xảy ra xô xát, bà N giật đứt sợi dây chuyền của chị gây thiệt hại 1 phân 16 ly nên chị yêu cầu bồi thường số tiền 882.000 đồng và 120.000 đồng tiền làm sạch dây chuyền.

Mẹ chị L trình bày không nắm tay bà N cho chị L đánh, do bà N và chị L níu kéo, giằng co nhau nên bà mới gỡ tay của chị L ra.

Nhận định của Tòa

Xử sơ thẩm, TAND Khu vực 4 – Vĩnh Long chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm cho bà N số tiền hơn 3,4 triệu đồng.

Sau đó, chị L kháng cáo không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, đồng buộc bà N phải bồi thường cho chị tiền sửa chữa dây chuyền hơn 1 triệu đồng và công khai xin lỗi bị đơn.

Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long cho rằng việc xô xát xảy ra là do chị L nắm, lôi kéo bà N khi bà đi chợ. Tiền thuốc bà N điều trị thương tích là do việc xô xát giữa hai bên. Lỗi chính là do chị L lôi kéo bà N lại nên chị L phải bồi thường cho bà N. Tòa án cấp sơ thẩm xác định lỗi ngang nhau mỗi bên phải chịu 50% là có phần thiệt thòi cho bà N.

Theo tòa, trong trường hợp bà N có nói xấu chị L không trung thực khi cân vịt của bà thì chị L có quyền yêu cầu bà N xin lỗi hoặc yêu cầu cơ quan pháp luật giải quyết. Tuy nhiên, chị L không làm như thế mà khi gặp bà N tại chợ thì hai bên xảy ra xô xát nhau, gây mất trật tự công cộng. Do đó thiệt hại của bà N thì chị L phải có trách nhiệm.

Cũng theo tòa, bà N khai khi cân vịt của bà, chị L có chỉnh cân, bà có nói nhưng hai bên vẫn tiếp tục mua bán đến hết bầy vịt của bà. Lời nói này trong giao dịch mua bán với nhau, bà N cũng không loan truyền, phát tán thông tin nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của chị L nên việc chị L yêu cầu bà N xin lỗi là không có cơ sở để chấp nhận.

Về yêu cầu bồi thường tiền sửa chữa dây chuyền, bà N không thừa nhận giật đứt sợi dây chuyền của chị L. Sau khi xô xát chị L cũng không trình báo cơ quan chức năng việc thiệt hại xảy ra. Đến ba tháng sau khi công an xã mời giải quyết việc bà N yêu cầu bồi thường tiền thuốc thì chị L mới nại ra việc bị đứt dây chuyền. Tòa đã yêu cầu chị L cung cấp chứng cứ chứng minh nhưng chị không cung cấp được. Vì vậy tòa sơ thẩm bác yêu cầu của chị L là có căn cứ.

Vì các lẽ trên, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị đơn, tuyên y án sơ thẩm, buộc bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn hơn 3,4 triệu đồng.