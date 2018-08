Bảo hiểm Bảo Việt đạt doanh thu 4.500 tỉ đồng

Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, với định hướng phát triển bền vững, nâng cao năng lực tài chính, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 2.300 tỉ đồng lên 2.600 tỉ đồng; qua đó tăng cường năng lực tài chính để cung cấp dịch vụ sản phẩm bảo hiểm cho các dự án lớn cũng như khả năng cam kết, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng; đảm bảo hiệu quả cao trong công tác quản trị rủi ro. Việc tăng vốn điều lệ cũng nằm trong chiến lược kinh doanh 2016-2020 và những năm tiếp theo nhằm mở rộng thị trường, phát triển hoạt động kinh doanh một cách vững mạnh hơn nữa.







Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới lớn nhất phủ sóng trên toàn đất nước với trên 3.000 nhân viên, gần 30.000 đại lý, gần 80 công ty thành viên và gần 700 phòng bảo hiểm khu vực trải rộng khắp các tỉnh, thành phố; đảm bảo cung cấp các dịch vụ sản phẩm bảo hiểm đáp ứng cao nhất nhu cầu này một đa dạng của thị trường.



Khẳng định vị thế của nhà bảo hiểm luôn đứng vị trí hàng đầu thị trường phi nhân thọ với 21.2% thị phần và tỉ lệ tăng trưởng cao gần gấp đôi so với thị trường, 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm Bảo Việt liên tiếp được trao các giải thưởng uy tín từ các tổ chức lớn trong và ngoài nước, có thể kể đến như Giải thưởng Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2018 và Doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ sáng tạo nhất Việt Nam 2018 (Global Banking and Finance Review); Thương hiệu Bảo hiểm Phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2018 (Best Brand Magazine); Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2018 (Vietnam Report)… Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm hơn 4.500 tỉ đồng. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vững thị phần lớn nhất thị trường ngành.

Cùng với đà tăng trưởng chung, các nghiệp vụ chính của Bảo hiểm Bảo Việt đang chiếm tỉ trọng lớn nhất trên thị trường như Bảo hiểm Xe Cơ giới, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm Tài sản cũng đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận. Đây là kết quả của những định hướng đúng đắn trong hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh nhằm xây dựng con đường phát triển vững mạnh cho Bảo hiểm Bảo Việt.

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Bảo hiểm Bảo Việt đã tập trung nâng cao tính hiệu quả các hoạt động kinh doanh thông qua việc tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp công nghệ mới 4.0 không chỉ trong công tác bán hàng, quản lý nghiệp vụ, quản lý bồi thường/ thanh toán, kiểm soát dữ liệu khách hàng; mà còn trong việc tương tác với khách hàng để mang lại sự thuận tiện cao nhất.

Cùng với đó, Bảo hiểm Bảo Việt cũng không ngừng nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm bảo hiểm mới, có quyền lợi tối ưu về việc khám chữa bệnh, bảo lãnh tại các bệnh viện trong nước và quốc tế với giá trị lên đến hàng tỷ đồng không chỉ cho người tham gia bảo hiểm mà với những người thân cũng nhận được những quyền lợi hỗ trợ phù hợp. An toàn và yên tâm tận hưởng giá trị bảo hiểm chính là 2 trong số nhiều mục tiêu mà Bảo hiểm Bảo Việt luôn hướng tới để đến gần hơn với khách hàng mỗi ngày. Những sản phẩm của Bảo hiểm Bảo Việt luôn đi theo tôn chỉ “khách hàng cần” để cung cấp ra thị trường những gói bảo hiểm thật sự chất lượng, đáp ứng được nhu cầu đa dạng và ngày một cao cấp của khách hàng; từ đó tạo nên một vòng bảo vệ khép kín, toàn vẹn và trở thành người bạn đồng hành mỗi giai đoạn trong cuộc đời.

Trong thời gian tiếp theo, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đến ngày một gần hơn với mong muốn của khách hàng; đồng thời chú trọng vào các công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, bồi thường để có thể bảo đảm tối ưu các quyền lợi của khách hàng.

Trên cơ sở ấy thúc đẩy kinh doanh, tạo đà về đích hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lợi nhuận kinh doanh 2018.