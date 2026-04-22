Hoạt động chế tác vàng gặp bất cập về thuế, Hiệp hội Kinh doanh Vàng kiến nghị tháo gỡ 22/04/2026 16:08

(PLO)- Nhấn mạnh thị trường vàng đang gặp vướng mắc về chính sách và vận hành, Hiệp hội Kinh doanh Vàng kiến nghị tháo gỡ.

Trước những vướng mắc về chính sách và thực tiễn vận hành thị trường vàng, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VTG) đã có kiến nghị gửi Chính phủ nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Từ góc độ thực thi, Hiệp hội nhận thấy nhiều quy định hiện hành đã không còn bắt kịp hơi thở của thị trường, gây khó khăn trực tiếp cho quá trình vận hành và tuân thủ của các doanh nghiệp

Cụ thể là bất cập trong chính sách thuế GTGT. Theo VTG, hiện nay, việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng theo phương pháp trực tiếp đang bộc lộ những bất cập lớn.

Quy định hiện hành chưa bao quát và cho phép tính đúng, tính đủ các chi phí gia công, chế tác (vốn chiếm 25-35% giá trị sản phẩm trang sức mỹ nghệ) vào giá vốn mua vào khi xác định GTGT chịu thuế.

Điều này dẫn đến tình trạng GTGT tính thuế cao hơn thực tế, không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ và tay nghề thợ kim hoàn.

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thị trường vàng. Ảnh: BTMH

Cùng với đó là các rủi ro pháp lý về nguồn vàng trong dân và các quy định về phòng chống rửa tiền. Theo VTG, do thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc huy động, thu mua nguồn vàng sẵn có trong dân để làm nguyên liệu sản xuất, các doanh nghiệp luôn đối mặt với rủi ro khi thực hiện giao dịch.

Mặt khác, việc xác minh nguồn gốc tài sản của cá nhân bán vàng là một thách thức cực lớn khi thiếu cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ, dẫn đến các sai sót ngoài ý muốn trong công tác phòng chống rửa tiền mà nhiều doanh nghiệp ngành vàng đang gặp phải.

Đáng chú ý, theo VTG, bất cập lớn nhất là sự không đồng bộ giữa yêu cầu pháp luật và điều kiện thực tế. Cụ thể hơn, luật yêu cầu thu thập, đối chiếu nghề nghiệp – thu nhập nhưng thiếu cơ chế và hướng dẫn cụ thể, khiến doanh nghiệp kinh doanh vàng khó tuân thủ đầy đủ dù đã có quy định từ lâu.

Do đó, để khắc phục, Hiệp hội kiến nghị cần ban hành hướng dẫn rõ về phạm vi thông tin được thu thập và tiêu chí tối thiểu đánh giá giao dịch, chuyển sang cách tiếp cận dựa trên rủi ro (tần suất, lịch sử, dấu hiệu bất thường) thay vì yêu cầu xác minh thu nhập – nghề nghiệp.

Đồng thời, phát triển hệ thống dữ liệu dùng chung, như eKYC kết nối cơ sở dữ liệu dân cư để hỗ trợ xác minh danh tính chính xác, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.