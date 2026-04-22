OPES là thương hiệu bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 22/04/2026 15:28

(PLO)- Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026, tăng 56 bậc lên vị trí 41 toàn bảng và dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm.

FAST500 là bảng xếp hạng uy tín do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố thường niên, dựa trên tốc độ tăng trưởng kép về doanh thu trong 4 năm liên tiếp, đồng thời xem xét các tiêu chí bổ trợ như tổng tài sản, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn và uy tín doanh nghiệp.

2025 là một năm bứt phá mạnh mẽ của OPES, với tốc độ tăng trưởng vượt xa mặt bằng chung của thị trường.

Bước tiến của OPES tại FAST500 được tạo nên từ kết quả kinh doanh nổi bật trong năm 2025. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.833 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 35%. Đây là mức tăng trưởng rất đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2025 chỉ tăng khoảng 11%.

Xét trên tương quan toàn ngành, tốc độ tăng doanh thu của OPES cao gấp khoảng 7,6 lần mức tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Nếu nhìn theo mức chênh lệch tuyệt đối, OPES tăng cao hơn mặt bằng chung tới 73 điểm phần trăm. Khoảng cách này cho thấy doanh nghiệp ghi nhận tốc độ tăng tốc vượt bậc bằng năng lực cạnh tranh riêng, rõ nét và có tính bền vững hơn.

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp, OPES được vinh danh là thương hiệu tăng trưởng vượt bậc trong ngành bảo hiểm tại FAST500. Giới chuyên môn nhìn nhận, đà tăng trưởng đó được trợ lực bởi nền tảng vận hành bằng công nghệ ngày càng tối ưu. Trong năm 2025, OPES đã tiếp nhận và xử lý khoảng 36.200 hồ sơ bồi thường cùng gần 14.000 giao dịch sau phát hành. Cùng với đó, thời gian xử lý hồ sơ trung bình được rút ngắn 18%. Hiệu suất xử lý được cải thiện đồng thời ở quy mô lớn, trải nghiệm khách hàng cũng được nâng lên, trở thành động lực thúc đẩy OPES vươn lên Top 6 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam trong năm 2025.

Kết quả cũng phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển mà OPES đã theo đuổi trong thời gian qua: lấy công nghệ làm nền tảng, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm và lấy hiệu quả vận hành làm động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tốc độ, sự minh bạch và khả năng phục vụ trên quy mô lớn, mô hình bảo hiểm số của OPES đang cho thấy hướng đi phù hợp với nhu cầu mới của khách hàng và xu thế phát triển của ngành.

Ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Phó TGĐ thường trực OPES, chia sẻ: “Tốc độ tăng trưởng vượt bậc là kết quả của mô hình bảo hiểm số mà OPES kiên định xây dựng từ những ngày đầu: Số hóa toàn trình, tối ưu vận hành, cá thể hóa sản phẩm và nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng. Đó là nền tảng để OPES hướng tới vị thế doanh nghiệp bảo hiểm số dẫn dắt thị trường Việt Nam”.

Ông Trí cho biết OPES luôn luôn kiên định với định hướng số hóa, làm nền tảng cho sự bứt tốc liên tục nhưng theo hướng xanh và bền vững.

Bên cạnh dấu ấn về tăng trưởng, OPES cũng vừa được xướng tên trong ESG10 - Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bảo hiểm. Sự ghi nhận này phản ánh định hướng phát triển ngày càng toàn diện của doanh nghiệp, với trọng tâm mở rộng sang các chuẩn mực môi trường, xã hội và quản trị, qua đó củng cố nền tảng cho chặng đường tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai.