2 ngày lễ, 20 người chết vì tai nạn giao thông

Tất cả vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến giao thông đường bộ. Như vậy, trong hai ngày lễ (2 và 3-9) tai nạn giao thông đã làm chết 20 người.

Cũng trong ngày 3-9, lực lượng CSGT toàn quốc đã tập trung xử lý 7.463 trường hợp vi phạm, kho bạc nhà nước thu 3,352 tỉ đồng, tạm giữ 44 ô tô, 794 xe máy, tước 191 giấy phép lái xe.



Một vụ tai nạn giao thông khi xe khách đối đầu với xe container ở Huế. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong ngày 3-9, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được năm cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông. Nội dung phản ánh về tình trạng ùn tắc tại các khu vực trên địa bàn TP.HCM và thủ đô Hà Nội.



“Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh…” - ông Thái cho biết.