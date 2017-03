Cấm cửa xe ngoại tỉnh là phân biệt đối xử

Nghiên cứu kỹ, tránh gây phản ứng tiêu cực Về lâu dài thì việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân là cần thiết, nhất là ở các TP lớn như TP.HCM, Hà Nội. Tuy nhiên, lộ trình này cần phải nghiên cứu kỹ nhằm đảm bảo công bằng, tránh gây ra phản ứng tiêu cực. Hà Nội là trung tâm chính trị-xã hội, kinh tế, giáo dục của cả nước, tập trung rất nhiều người ngoại tỉnh về học tập, làm việc và sinh sống. Xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu của họ nên gần như không thể cấm mà chỉ hạn chế phần nào. Ông UÔNG VIỆT DŨNG, Phó Chánh Văn phòng

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Xe buýt phát triển mới hạn chế xe cá nhân Ngày 20-9, trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Đỗ Mười, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT thuộc Bộ GTVT (cơ quan phối hợp với Sở GTVT TP Hà Nội soạn thảo đề án), khẳng định cơ quan này đang phối hợp làm báo cáo phục vụ hội thảo xin ý kiến xây dựng đề án chứ chưa phải đã hoàn chỉnh. Ông Mười cho rằng việc hạn chế xe máy các tỉnh là có lộ trình. Cụ thể, khi nào phương tiện vận tải công cộng được nâng lên lúc đó mới hạn chế xe cá nhân. Vì vậy, trước hết phải tập trung phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là xe buýt cho phù hợp với nhu cầu và kịch bản hạn chế xe cá nhân. Mục tiêu của đề án không phải là cấm xe cá nhân mà là quản lý và hạn chế để phù hợp với tình hình giao thông. “Việc hạn chế xe máy ngoại tỉnh vào Hà Nội là học hỏi kinh nghiệm từ các TP Quảng Châu, Bắc Kinh của Trung Quốc và một số nước khác như Singapore. Chúng tôi có chắt lọc để xin ý kiến đóng góp của các đại biểu trong hội thảo” - ông Mười nói. Hà Nội rất quyết tâm hạn chế xe cá nhân song qua một số ý kiến phân tích cho thấy đến năm 2025 vẫn chưa thể cấm được xe máy. Nguyên do phương tiện vận tải công cộng lúc đó chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Ông TRƯƠNG QUANG NGHĨA, Bộ trưởng Bộ GTVT nói tại cuộc họp của Ủy ban An toàn giao thông

Quốc gia hôm 7-9