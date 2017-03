‘Bảo vệ quyền con người, công lý là sứ mệnh’

Bảo vệ quyền hành nghề của luật sư . Phóng viên: Thưa ông, vấn đề đầu tiên trong bảo vệ công lý có lẽ đó chính là việc bảo vệ quyền hành nghề của LS. Năm 2015 điều này đã được thực hiện thế nào? + Ông Đỗ Ngọc Thịnh: Việc bảo vệ quyền hành nghề của LS khi họ bị cản trở là một trong những nhiệm vụ chính của LĐLS Việt Nam. Mỗi khi LS bị ngăn cản hành nghề thì họ đều yêu cầu LĐLS Việt Nam phải lên tiếng bảo vệ quyền hành nghề của mình và LĐLS Việt Nam đều nêu quan điểm rõ ràng đối với các cơ quan tố tụng. Chẳng hạn như việc xử lý vụ hai LS bị đánh ở Chương Mỹ, Hà Nội, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, việc bảo vệ này còn thể hiện ở cả khía cạnh: Khi có LS vi phạm pháp luật thì LĐLS Việt Nam cũng thể hiện tinh thần thẳng thắn, cầu thị trong việc kiên quyết xử lý kỷ luật những LS đó tùy theo mức độ vi phạm của họ. . Bản thân ông có bị cản trở quyền hành nghề không? + Cách đây gần một năm, tôi đã bị ngăn cản quyền hành nghề trong vụ án tại Hà Nội. Tôi không được cấp giấy chứng nhận người bào chữa nên không thể sao chụp hồ sơ để nghiên cứu, bảo vệ cho bị cáo. Tôi cũng không được giải thích rõ ràng về lý do từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa. Nhiều LS khác cũng bị ngăn cản trong quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, đúng hơn là cho công dân. . Cho đến nay tình trạng LS bị ngăn cản quyền hành nghề có giảm đi không, thưa ông? + Đánh giá điều này thì cần phải có nhiều dữ kiện toàn diện. Theo tôi, hiện vẫn còn một bộ phận cán bộ trong các cơ quan tố tụng chưa nhận thức rõ những quy định liên quan đến quyền hành nghề của LS. Tình trạng này nếu không được cải thiện trong thời gian tới thì có lẽ quyền hành nghề của LS vẫn bị cản trở. Tuy nhiên, xét về bình diện chung, chúng tôi nhận thấy ý thức của đội ngũ LS trong việc phối hợp với các cơ quan tố tụng để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ pháp chế đã được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi cho rằng cả hai bên, LS và các cơ quan tố tụng đều phải ý thức về việc phải tôn trọng pháp luật tố tụng và tạo ra môi trường hành nghề tốt hơn cho LS nhằm bảo vệ quyền con người như đã được quy định trong Hiến pháp 2013. ______________________________ Luật sư cùng đất nước và doanh nghiệp hội nhập Trong năm qua, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, đặc biệt là kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Những FTA này có mức độ cam kết rất cao. Chúng tôi cho rằng với những FTA này, nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp và xã hội, kể cả của Chính phủ cũng sẽ tăng rất nhanh. Vì thế để đáp ứng nhu cầu pháp lý khi đất nước hội nhập, LĐLS Việt Nam, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã thành lập CLB LS thương mại quốc tế. CLB sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp lý về tranh chấp thương mại quốc tế và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong thời buổi hội nhập, đồng thời đóng góp vào những nhiệm vụ chính trị - pháp lý khác của đất nước. LS ĐỖ NGỌC THỊNH, Phó Chủ tịch LĐLS Việt Nam