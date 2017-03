Đại tướng Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước

Sáng 2-4, ông Huỳnh Văn Tý (Bình Thuận),Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, đại đa số phiếu tán thành bầu ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước. Các đại biểu Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với tỉ lệ 460/465 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 93,12%).



Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc Hội



Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tuyên thệ trước Quốc hội: "Tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".



Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng hoa cho tân Chủ tịch nước



Ông Trương Tấn Sang tặng hoa chúc mừng

Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956, quê tỉnh Ninh Bình, từng đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Tham mưu an ninh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh, Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ Công an nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an.



Ông là Uỷ viên Trung ương các khoá X, XI, XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.