Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long 24/04/2026 16:06

Ngày 24-4, tại Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung (từ ngày 21 đến 24-4-2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung tham quan Phòng Trưng bày Thăng Long-Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chương trình mang chủ đề Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội; đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối truyền thống, sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia.

Đón đoàn tại Hoàng thành Thăng Long là tiếng trống hội mở đầu nghi lễ, gợi nhắc truyền thống lễ nhạc cung đình, cùng tiết mục múa lân mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, biểu trưng cho hòa bình và thịnh trị.

Trong không khí thân tình, lãnh đạo hai nước và phu nhân đã di chuyển tới Đoan Môn – một trong những cổng chính dẫn vào Cấm thành Thăng Long, nơi ở và sinh hoạt của các vị hoàng đế và hoàng gia trong suốt nhiều thế kỷ.

Theo các tư liệu, Đoan Môn được xây dựng từ thế kỷ XV, tu bổ vào thế kỷ XIX, với kiến trúc gồm 5 vòm cửa cân xứng; trong đó, vòm cửa giữa chỉ dành riêng cho nhà vua.

Tiếp đó, đoàn tham quan các không gian trưng bày như “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất” và “Báu vật Hoàng cung Thăng Long”, nơi lưu giữ nhiều hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực Điện Kính Thiên, các đại biểu được giới thiệu về ý nghĩa của trung tâm quyền lực xưa – nơi các triều vua thiết triều, bàn việc nước, tiếp đón sứ thần và tổ chức nghi lễ quan trọng trong suốt hàng trăm năm.

Trong không gian trà lễ trang nhã, lãnh đạo hai nước và phu nhân cùng thưởng trà, giao lưu, thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Mở đầu là tiết mục Hát Xoan – loại hình nghệ thuật dân gian có nguồn gốc từ Phú Thọ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Hát Xoan được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2011 và được đưa ra khỏi danh sách này vào năm 2017, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung chụp ảnh chung với các nghệ sỹ biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó là Nhã nhạc cung đình Việt Nam – loại hình âm nhạc cung đình tiêu biểu, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003, thể hiện sự trang nghiêm và tinh tế trong các nghi lễ triều đình.

Chương trình còn có tiết mục Chầu văn Huế – hình thức diễn xướng gắn với tín ngưỡng dân gian, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, lời ca và trình diễn, thể hiện đời sống tâm linh phong phú của người Việt.

Khép lại chương trình là màn múa Lục cúng hoa đăng – điệu múa nghi lễ mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, với các động tác trang nghiêm, sử dụng hoa đăng biểu trưng cho ánh sáng, hòa bình và trí tuệ.

Quần thể Hoàng thành Thăng Long được khai quật từ năm 2002 với diện tích khoảng 19.000 m², lưu giữ dấu tích trung tâm quyền lực của Việt Nam suốt hơn một thiên niên kỷ, qua nhiều triều đại. Năm 2010, di tích này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long không chỉ thể hiện sự trân trọng các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam mà còn là dịp giới thiệu chiều sâu văn hiến, truyền thống hiếu khách và tinh thần hòa hiếu của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.