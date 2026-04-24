TP.HCM tiếp tục ra mắt Trạm công dân số tại phường Gò Vấp 24/04/2026 18:51

(PLO)- Với việc nhân rộng mô hình Trạm công dân số tại các điểm đông dân cư, Công an TP.HCM kỳ vọng từng bước đưa các tiện ích số, dịch vụ công - tư và giải pháp y tế thông minh đến gần người dân hơn bao giờ hết.

Chiều ngày 24-4, tại Khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp), Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR), Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, Công ty Go Trust và Nam Á Bank đã tổ chức lễ khánh thành Trạm công dân số. Đây là Trạm thứ 5 được triển khai trong quý 1-2026.

Đưa tiện ích số đến gần với người dân TP.HCM

Sự kiện nhằm hưởng ứng phong trào thi đua 3 nhất: Kỷ luật nhất- Trung thành nhất - Gần dân nhất của Bộ Công an, đồng thời chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng C06, khẳng định: Trạm công dân số là minh chứng cho sự sáng tạo, thực tiễn trong việc tạo ra sự kết nối an toàn tin cậy giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng C06 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T. HÀ

Trạm công dân số hôm nay không chỉ là một kiosk thông thường, mà là một hệ sinh thái hội tụ ba trụ cột chức năng trọng tâm: y tế, dịch vụ công và tài chính - dân sinh.

Qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ phân tán sang quản lý trên dữ liệu, từ đơn lẻ sang tích hợp, từ thủ công sang trải nghiệm liên thông. Từ đó góp phần cụ thể hóa Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư - định danh và xác thực điện tử, hình thành hệ sinh thái phục vụ công trong quản lý đô thị.

Đại tá Trần Hồng Phú đề nghị, thời gian tới, các đơn vị liên quan cần chú trọng vào công tác bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối dữ liệu cá nhân của người dân. Đồng thời, cần không ngừng nghiên cứu để tích hợp thêm nhiều tiện ích mới, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của bà con trên nền tảng căn cước công dân và định danh điện tử.

Cạnh đó, cần tổ chức triển khai đồng bộ các mô hình Kiosk đa tiện ích, điển hình là Trạm Công dân số, gắn với định danh và xác thực điện tử; bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an ninh, an toàn và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Xóa bỏ rào cản hành chính và mục tiêu phủ sóng 100 trạm trong năm 2026

Về phía Công an TP.HCM, Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) bày tỏ, Trạm công dân số không chỉ là kiosk công nghệ thuần túy, mà là hiện thực hóa phương châm “trọng dân, gần dân” của lực lượng Công an cơ sở.

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng PC06 phát biểu tại lễ khánh thành Trạm công dân số thứ 5.. Ảnh: THU HÀ

Mô hình này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản về địa giới hành chính. Dù cư trú ở bất cứ đâu, người dân đều có thể tiếp cận các tiện ích của Đề án 06 ngay tại nơi mình sinh sống mà không cần phải di chuyển xa hay chờ đợi tại trụ sở cơ quan công quyền.

Để đạt được mục tiêu có 100 trạm công dân số trong năm 2026 mà Công an TP.HCM đã đề ra và báo cáo UBND TP.HCM, Đại tá Thọ đề nghị PC06 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với khối doanh nghiệp để vận hành và nhân rộng mô hình một cách hiệu quả.

Đối với cấp ủy chính quyền, cần tích cực tuyên truyền, hỗ trợ địa điểm và tuyên truyền để người dân hưởng ứng, sử dụng trạm như một phần của đời sống số. Đối với người dân, Đại tá Thọ kêu gọi quý cư dân tích cực hưởng ứng sử dụng, đóng góp ý kiến cho các tiện ích của Trạm công dân số.

Lãnh đạo C06 và CP06 cùng người dân tham quan và sử dụng dịch vụ tại Trạm công dân số. Ảnh: THU HÀ

Là đơn vị tham gia vào dự án Trạm công dân số tại TP.HCM, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail, kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tin rằng, việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử trong các dịch vụ y tế, đặc biệt là mua thuốc sẽ đảm bảo nguyên tắc "đúng người - đúng toa". Đồng thời nâng cao tính năng an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin cho người dân.

Việc phối hợp triển khai giữa cơ quan quản lý và các đơn vị đồng hành cho thấy hướng đi rõ nét trong việc xây dựng hệ sinh thái số toàn diện.

Tại buổi lễ, nhiều người dân trên địa bàn phường Gò Vấp, TP.HCM cũng hồ hởi đã tham gia thử nghiệm tại kios cho các dịch vụ y tế, tài chính - dân sinh.

Người dân đang sử dụng dịch vụ y tế tại Trạm công dân số vào chiều ngày 24-4.