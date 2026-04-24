Khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 24/04/2026 16:08

(PLO)- Tọa đàm "Khơi dậy tiềm năng sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản" được tổ chức tại Báo Nhân Dân là hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day) 2026.

Ngày 24-4, Báo Nhân Dân đã tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 với chủ đề Sở hữu trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo.

Chuỗi sự kiện quy tụ nhiều hoạt động trưng bày, trải nghiệm, tương tác công chúng và đối thoại chuyên đề, hướng tới lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và khai mở các nguồn lực mới cho tăng trưởng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: THẾ ĐẠI

Hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là tọa đàm Khơi dậy tiềm năng: Sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản, diễn ra cùng ngày, thu hút đông đảo chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế di sản tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh vai trò của sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản và công nghiệp sáng tạo.

Theo ông Lê Quốc Minh, Việt Nam là quốc gia giàu di sản với hệ thống di sản vật thể, phi vật thể, tư liệu, thiên nhiên, làng nghề và tri thức dân gian phong phú. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên văn hóa này vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng thành nguồn lực phát triển.

Ông cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trên nền tảng giá trị văn hóa dân tộc, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp 7% GDP và đến năm 2045 đạt 9% GDP.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông, cần nhận diện đúng giá trị di sản, gắn với sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, du lịch, giáo dục và công nghệ. Đồng thời, không thể bỏ qua vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc xác lập quyền, bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác, đầu tư, thương mại hóa và phân chia lợi ích hợp pháp.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc phát triển kinh tế di sản cần bảo đảm hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, tránh thương mại hóa bằng mọi giá làm ảnh hưởng đến giá trị lâu dài của di sản.

Tại tọa đàm, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, trình bày tham luận “Đánh thức mỏ vàng di sản Việt Nam”, phác họa bức tranh tổng thể về kinh tế di sản tại Việt Nam và đặt vấn đề về vị trí của Việt Nam trong khu vực.

Luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty Sở hữu trí tuệ Bross & Partners, trình bày tham luận về định danh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản, nhấn mạnh việc nhận diện các lớp tài sản vô hình để có thể định giá, khai thác và sinh lợi trong khuôn khổ pháp luật.

Ở góc độ thực tiễn, bà Dư Thị Mai Linh chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình khai thác di sản trong thương mại, từ nhận diện chất liệu di sản, sáng tạo sản phẩm đến xây dựng thương hiệu.

Sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 với chủ đề Sở hữu trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo. Ảnh: THẾ ĐẠI

Tọa đàm cũng có phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của các chuyên gia nhằm trao đổi về những rào cản hiện nay và đề xuất mô hình hệ sinh thái phù hợp để vừa khai thác hiệu quả, vừa bảo tồn giá trị di sản.

Bên cạnh tọa đàm, chuỗi sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày trong 3 ngày, như không gian trưng bày “Vũ trụ IP”, khu trải nghiệm sản phẩm văn hóa, photobooth và các chương trình tương tác với công chúng.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới khởi xướng, được tổ chức vào ngày 26-4 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Chuỗi sự kiện năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh yêu cầu phát triển văn hóa gắn với phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng của kinh tế sáng tạo, từng bước chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển.