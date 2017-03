Lái xe kêu trời vì biển báo rối

Đặt biển báo phải thống nhất Ban An toàn giao thông TP.HCM đã nhiều lần yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, điều chỉnh những biển báo bất cập, thiếu khoa học; các Khu giao thông đô thị, các quận, huyện tiến hành rà soát, chấn chỉnh ngay những biển báo giao thông bất hợp lý, có tính gài bẫy người đi đường. Các quận, huyện cần phải gắn biển báo thống nhất về kiểu loại, kích cỡ, màu sắc… thống nhất với toàn TP. Chúng tôi không đồng ý với cách các tuyến đường do quận, huyện quản lý lại có biển báo khác kiểu của TP hoặc khác quy chuẩn quốc gia. Ông NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Phó ban chuyên trách

Ban An toàn giao thông TP.HCM Đặt biển báo phải rõ ràng, hợp lý Việc lắp đặt biển báo ở nhiều tuyến đường TP.HCM rất bất cập, chưa khoa học… gây khó cho người đi đường. Phần lớn biển báo quá nhỏ và đặt trên lề đường bên phải là không hợp lý. Đặc biệt nhiều biển báo được lắp ở “điểm mù”, bị che khuất nên người đi xe rất dễ bị phạm lỗi rẽ trái, quay đầu, đi sai làn đường… Theo tôi, các biển báo quan trọng cần chủ yếu là hình, biểu tượng, hạn chế chữ, trường hợp cần chữ thì cỡ chữ cần to, đậm… Biển báo cần được treo trên cao vừa tầm nhìn và giăng ngang giữa đường để mọi người dễ dàng nhìn thấy từ xa. TS PHẠM XUÂN MAI Đèn tín hiệu giao thông nên lắp đặt ngay làn xe và bên kia giao lộ, lái xe mới dễ quan sát từ xa, không phải ngước lên nhìn khi xe dừng ở giao lộ. Riêng biển báo các công trình, công trường cần lắp đặt phía trước, xa rào chắn thì người lái xe mới dễ thấy, có thể là trước 500-1.000 m, sau đó gắn thêm biển báo liên tục để nhắc lại cho người đi đường biết thêm. Hiện nay, khi tới gần công trình mới nhìn thấy biển báo thì đã quá muộn, dẫn tới việc xe quay đầu tìm đường khác đi, dễ gây ùn tắc giao thông, dẫn tới tai nạn… Ông HOÀNG MINH LƯU, quận 7, TP.HCM