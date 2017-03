Lắp camera toàn Đà Nẵng để chống tội phạm

Lãnh đạo TP Đà Nẵng vừa đồng ý cho lắp đặt hàng ngàn camera an ninh trên toàn TP để phòng chống, trấn áp tội phạm.

Tội phạm sẽ dè chừng hơn

. Phóng viên: Vì sao Công an TP Đà Nẵng lại đề xuất lắp camera an ninh tại hàng ngàn địa điểm trong TP, thưa ông?





+ Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (ảnh): Lãnh đạo TP đã chỉ đạo lực lượng công an trong năm 2016 cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Công an TP phải đưa ra các giải pháp hiệu quả làm chuyển biến tình hình, trấn áp tội phạm một cách tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi đề xuất chủ trương lắp đặt hệ thống camera an ninh toàn TP để có thể tăng cường kiểm soát, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi đề án được Thường trực Thành ủy và UBND TP đồng ý, chúng tôi đang xúc tiến các bước để triển khai.

. Nhưng có ý kiến cho rằng tình hình tội phạm ở Đà Nẵng gần đây diễn biến phức tạp, an ninh không còn tốt như xưa nên Công an TP mới tính tới việc lắp đặt hệ thống camera này?

+ Qua tổng kết năm 2015, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP cơ bản ổn định. Trộm cắp, cướp giật có tăng nhưng không có những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Chỉ lo ngại là số vụ tai nạn giao thông giảm nhưng số người chết vẫn nhiều, gây bức xúc trong dư luận… Tôi khẳng định việc lắp đặt hệ thống camera an ninh không phải do TP đang đối mặt với tình hình tội phạm phức tạp. Lý do chủ yếu là phải có những biện pháp đấu tranh quyết liệt, tích cực hơn nữa để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, một trong những mục tiêu mà Đảng bộ TP đặt ra là xây dựng Đà Nẵng trở thành “TP an bình”, là điểm đến an toàn cho du khách. Cho nên việc lắp đặt hệ thống camera này là cần thiết. Khi có hệ thống camera, người dân sẽ chủ động hơn trong kiểm soát an ninh tại từng khu dân cư, từng cơ quan. Bọn tội phạm cũng sẽ phải dè chừng, không dám liều lĩnh phạm tội.





Camera an ninh được Công an TP Đà Nẵng vận động xã hội hóa lắp đặt tại phường Xuân Hà. Ảnh: LÊ PHI

Dân sẽ góp tiền mua camera

. Kinh phí để lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh toàn TP có lớn không, thưa ông?

+ Sẽ có gần 1.000 camera công cộng được lắp đặt tại các vị trí quan trọng như trụ sở Thành ủy, UBND TP, các cơ quan đại diện nước ngoài và các tuyến giao thông trọng điểm. Kế tiếp, hơn 3.000 camera được lắp tại trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư…

Về kinh phí, chúng tôi đề xuất theo hướng: Đối với gần 1.000 camera công cộng thì ngân sách TP sẽ lo. Số tiền cụ thể đến nay chưa xác định được, Công an TP đang đề nghị các cơ quan tư vấn giúp đỡ.

Còn với camera lắp tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư… chúng tôi sẽ vận động các đơn vị liên quan và người dân đóng góp kinh phí. Vừa qua Công an TP đã thực hiện thí điểm tại phường Xuân Hà và người dân tự giác đóng góp kinh phí để lắp đặt 10 camera. Vì sự an toàn của mỗi gia đình, tôi tin rằng chủ trương xã hội hóa lắp đặt camera an ninh chắc chắn sẽ được người dân ủng hộ.

. Thế Công an TP sẽ quản lý các camera an ninh được xã hội hóa như thế nào?

+ Nguồn kinh phí là xã hội hóa, tuy nhiên việc quản lý, khai thác các thông tin của hệ thống camera vẫn do ngành công an đảm trách. Ví dụ, ở phường thì trung tâm quản lý camera sẽ đặt ở trụ sở công an phường; ở quận thì do công an quận quản lý. Công an TP cũng có một trung tâm để quản lý toàn bộ dữ liệu từ các địa phương gửi về.

. Khi nào Công an TP sẽ triển khai hệ thống camera này, thưa ông?

+ Chúng tôi đang nhờ các nhà tư vấn hỗ trợ kỹ thuật. Trong tháng 4 và 5-2016 sẽ làm thí điểm tại một số vị trí, sau đó tiếp tục triển khai trên toàn TP.

. Xin cám ơn ông.