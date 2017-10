Lũ kinh hoàng cuốn trôi xe máy và 2 cô cháu

Sáng 10-10, chị Lê Thị Ngoan (20 tuổi, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đi xe máy chở cháu gái là Lê Thị Đông N. (8 tuổi, học lớp 3) đến trường học. Khi chị Ngoan chở cháu N. vừa đi quan cầu Ông Vang (xã Quỳnh Vinh) thì bất ngờ bị nước lũ dâng, cuốn trôi cả người lẫn xe.

Lúc này, cháu N. bị nước đẩy dạt đi và ôm được cây na, người dân lao ra cứu sống cháu. Còn chị Ngoan và xe máy bị nước lũ đục ngầu cuốn mất tích.

Do nước lũ chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn chị Ngoan khó khăn.



Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang vật lộn dưới dòng nước lũ tìm kiếm chị Ngoan. Ảnh: NTV

Đến trưa, hàng trăm người gồm lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương, Công an thị xã Hoàng Mai, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai, lực lượng Cảnh sát PCCC... vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chị Ngoan trong nước lũ.



Cũng tại Nghệ An sáng cùng ngày, cháu Lang Đức D. (4 tuổi, trú bản Pật, xã Châu Tiến, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) mang sách đến trường, khi qua cầu tràn xã Châu Tiến thì bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.



Mang thuyền, phao cứu sinh đi cứu dân mắc kẹt trong nước lũ ở Nghệ An. Ảnh: Đ.Lam

Do hiện nay cầu tràn vào xã Châu Tiến nước ngập sâu, gây chia cắt nên việc tiếp cận hiện trường tìm kiếm cháu D. rất khó khăn. UBND huyện Qùy Hợp đã chỉ đạo người canh trực tại các điểm cầu tràn bị nước ngập sâu, ngăn cấm người qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân.



Ngoài ra mưa lớn làm rò rỉ điện khiến điện giật chết ông Nguyễn Hoàng Quế (56 tuổi, ở xã Nghi Thiết, huyện Ngi Lộc, Nghệ An). Ông Nguyễn Trung Hải (51 tuổi, trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đi đánh bắt cá lũ tại Hồ Cá Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cũng bị nước cuốn chết.



Người dân ở phường Bến Thủy phải đi lại bằng thuyền. Ảnh: Đ.Lam

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, trong đêm 9 và sáng 10-10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 70mm đến 330mm. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, nhiều con đường bị sạt lở, chia cắt giao thông; hàng ngàn ha hoa màu đang nằm trong nước lũ.