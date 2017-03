Sớm hoàn thành hệ thống camera quan sát toàn TP.HCM

Đồng thời kết hợp nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, khuyến khích người dân cùng tham gia và có cơ chế khen thưởng; giải quyết tình trạng người ăn xin, nghiện hút ở khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Công an TP chú trọng đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đi đến đồng thuận và chấp hành để xây dựng một TP ngày càng yên bình, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với Công an TP. Ảnh: H.TUYẾT Bí thư Thành ủy đánh giá cao những thành tích mà Công an TP đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong vòng ba tháng tới, Công an TP cần phải nỗ lực hơn nữa để kéo giảm rõ rệt tội phạm, nhất là tội phạm trộm, cướp và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.