Thanh Hóa sẽ dùng súng phóng bùi nhùi ngăn “quái xế”

Loại súng này do Nhà máy Z 111 (thuộc Viện Vũ khí - Tổng cục Công nghệ, Bộ Quốc phòng) chế tạo và sản xuất.

Theo Công an TP Thanh Hóa, khi sử dụng súng bắn bùi nhùi thì lưới được bắn ra từ ống phóng sẽ bó sát vào may-ơ, đũa xe máy, làm giảm tốc độ xe và xe từ từ dừng lại, tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng bắt giữ người và phương tiện vi phạm. Cách làm này vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho đối tượng vi phạm và người tham gia giao thông, đồng thời cũng đảm bảo được tính thẩm mỹ, chính quy của lực lượng công an.

