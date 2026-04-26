3 cơ thủ Việt Nam bỏ giải bida sau khi phát hiện logo có 'hình lưỡi bò' 26/04/2026 20:23

(PLO)- Cơ thủ Pool số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng, cùng Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung đồng loạt bỏ giải bida (billiards) Peri Laili Cup 2026 tại Trung Quốc sau khi phát hiện logo giải đấu có bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp.

Ngày 26-4, trên Facebook Peri Vietnam Tea, CLB quản lý 2 VĐV bi da Nguyễn Anh Tuấn và Quang Trung xác nhận sự việc 2 VĐV này bỏ giải Peri Laili Cup 2026 diễn ra tại đảo Hải Nam (Trung Quốc)

"Thông Báo: Vận động viên Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung sẽ rời giải đấu Peri Laili Cup. Lí do: Giải đấu đã có logo lưỡi bò - vi phạm nghiêm trọng tới chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam...”, thông báo trên Facebook Peri Vietnam Team chia sẻ.

Peri Vietnam Team trước đó xác nhận Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung tham gia giải Leili Cup. ẢNH: Facebook Peri Vietnam Team

Trong khi đó, cơ thủ pool số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng (Hoàng sao) cũng tham gia giải đấu này. Được biết, “Hoàng sao” chính là người phát hiện giải đấu sử dụng logo có hình ảnh “đường lưỡi bò" phi pháp. Hoàng sao cũng lập tức từ chối tham dự giải.

Peri Laili Cup 2026 diễn ra tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) từ ngày 26-4 đến 30-4, do Liên đoàn billiards và snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức. Theo lịch thi đấu, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung sẽ lần lượt gặp 2 VĐV chủ nhà Trung Quốc là Mei Yifei và Sun Jie vào hôm nay 26-4.

Dương Quốc Hoàng dự định tham gia giải Leili Cup nhưng anh đã bỏ giải. ẢNH: FACEBOOK DƯƠNG QUỐC HOÀNG

Trước đó, ngày 11-4, trên Facebook cá nhân, “Hoàng sao” xác nhận tham gia CBSA Peri Laili Cup – Chặng 1 tại Hải Nam, Trung Quốc. Được biết, đây là giải đấu quy tụ nhiều cơ thủ mạnh, với thể thức thi đấu chuyên nghiệp và mức thưởng hấp dẫn với tổng tiền thưởng gần 3 tỉ đồng.