Thiếu ngày, tháng, không làm được thẻ căn cước

CMND vẫn còn hiệu lực sử dụng Từ ngày 1-3, tỉnh đã triển khai việc cấp CCCD. Đến hết ngày 3-3, toàn tỉnh có 1.000 trường hợp được giải quyết nhưng nhu cầu thực tế lớn hơn rất nhiều. Ngày 4-3, chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát toàn bộ trước khi chuyển ra Bộ Công an. Chúng tôi cũng kiến nghị Bộ Công an đầu tư thêm máy thu nhận vân tay cho TP Vũng Tàu. Chúng tôi xin lưu ý CMND loại chín số và 12 số vẫn còn thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng, không nhất thiết phải đổi ngay qua thẻ CCCD để tránh quá tải. Ngoài ra, người dân có thể nộp hồ sơ cấp tại địa phương đăng ký hộ khẩu thường trú để được giải quyết, thời gian không trễ hơn nhiều so với cấp tại PC64. Trung tá NGUYỄN XUÂN BÌNH, Phó Trưởng phòng PC64 -

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu