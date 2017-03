Trung tướng công an tử nạn trên đường đi làm nhiệm vụ

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư. Ảnh tư liệu

Một lãnh đạo của phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt (PC 67) Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận thông tin trên với PLO ngày 2-9.



Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe công vụ của Bộ Công an mang BKS 80A- 012.59 đang lưu thông trên Quốc lộ 5 (theo hướng Hà Nội – Hải Phòng). Khi đến Km25, chiếc xe công vụ này bị một chiếc khách 54 chỗ đi ngược chiều tông trực diện.

Theo một cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (C67, Bộ Công an), chiếc xe công vụ gặp nạn chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III Bộ Công an và một số cán bộ Bộ Công an đi làm nhiệm vụ.

Vụ tai nạn khiến ba người tử vong, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng CSGT, Công an huyện Mỹ Hào, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tất cả các các phương tiện sau đó đã được đưa về công an huyện Mỹ Hào để thụ lý giải quyết ban đầu.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Chiếc xe khách sau khi tông trực diện xe công vụ đã bị móp phần đầu. Ảnh: CTV PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này tới bạn đọc.