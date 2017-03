Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc bay ra đá Chữ Thập

Ngày 12-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam (VN) trước nội dung phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) ngày 11-1, liên quan đến việc tàu bay TQ bay ra sân bay mà TQ xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của VN, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình nêu rõ:

“VN kiên quyết bác bỏ các quan điểm sai trái trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ ngày 11-1-2016. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của VN đối với quần đảo Trường Sa cũng như đối với quần đảo Hoàng Sa”.

Liên quan đến hoạt động bay của TQ, như đại diện Cục Hàng không VN đã nhiều lần khẳng định cơ quan quản lý FIR Hồ Chí Minh của VN không hề nhận được bất kỳ thông báo nào của TQ về kế hoạch bay như họ nói. Vào ngày 30-12- 2015, khi đại diện Đại sứ quán TQ tại Hà Nội thông báo cho đại diện Bộ Ngoại giao VN về việc TQ sẽ sử dụng tàu bay dân sự thực hiện các chuyến bay ra đá Chữ Thập, VN đã ngay lập tức phản đối và yêu cầu TQ hủy bỏ hành động này.

Việc TQ tuyên bố coi việc cho máy bay ra đá Chữ Thập là “các hoạt động hàng không quốc gia” thực chất là nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của họ đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN đối với quần đảo Trường Sa.

Mặt khác, việc TQ cho máy bay bay ra đá Chữ Thập cho dù là dưới bất kỳ danh nghĩa nào với cách làm như vừa qua cũng đều ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tự do hàng không ở biển Đông; đi ngược lại các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Chi-ca-gô năm 1944 về Hàng không dân dụng và các Phụ lục liên quan đến Quy tắc bay qua vùng trời quốc tế, đặc biệt là Phụ lục 2 và Phụ lục 11.

“Một lần nữa, VN yêu cầu TQ chấm dứt việc bay ra đá Chữ Thập, không có thêm các hành động vi phạm chủ quyền của VN, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông” - ông Bình nói.