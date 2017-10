Cứu sống bé sơ sinh nguy cơ tử vong 99%

Ngày 24-10, khoa Sơ sinh BV Sản Nhi Quảng Ninh cho biết ngày 23-10, BV tiếp nhận một trường hợp khá hy hữu, bệnh nhi là bé Mễ Minh K. (bốn ngày tuổi) trú xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, tím tái toàn thân, lì bì, thở nhanh… Ngay khi nhập viện, bé K. được xử trí cấp cứu: Đặt ống nội khí quản, thở máy, an thần và kháng sinh…

Theo gia đình, trước đó bé K. được sinh thường, đủ tháng, được 3.100 g tại BV tuyến huyện. Sau sinh bé có biểu hiện tím nhẹ quanh môi song gia đình không để ý cho đến khi bé quấy khóc, bỏ bú gia đình mới cho đến BV kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán sau khi siêu âm cấp cứu cho biết bé K. bị đảo gốc động mạch - không thông liên thất - lỗ bầu dục hạn chế, ống động mạch đã đóng, độ bão hòa ôxy trong máu khoảng 30%-35%, cần phải hỗ trợ của máy thở… Dị tật chuyển gốc động mạch là bệnh hai động mạch lớn của tim, động mạch chủ và động mạch phổi đảo vị trí cho nhau gây tình trạng thiếu ôxy trầm trọng cho cơ thể, nếu không được can thiệp kịp thời thì phần lớn các trẻ sẽ tử vong.

Các bác sĩ (BS) đã nhanh chóng xác định bé K. bị một loại bệnh tim bẩm sinh phức tạp, đó là đảo gốc động mạch... Qua hội chẩn chuyên khoa, các BS chỉ định can thiệp tim mạch phá vách liên nhĩ tạm thời để giành lại sự sống cho bé.

Bé K. đã được nhóm BS tim mạch can thiệp tiến hành phá vách giữa hai tâm nhĩ cấp cứu ngay tại giường dưới sự hỗ trợ của máy siêu âm. Tại đây, một ống thông gắn bóng ở đầu đưa vào tĩnh mạch đùi qua tĩnh mạch chủ dưới lên tâm nhĩ phải, rồi xuyên qua vách liên nhĩ sang tâm nhĩ trái. Sau khi bóng được bơm căng và nằm trong tâm nhĩ trái, BS dùng tay giật bóng về phía tâm nhĩ phải, phá rách vách liên nhĩ để máu giàu ôxy và ít ôxy ở hai bên buồng tim pha trộn lẫn nhau đi nuôi cơ thể.



Sau 30 phút phẫu thuật bệnh nhi đã ổn định khá nhiều.

Ca thủ thuật kéo dài gần 30 phút đã cho kết quả tốt đẹp. Bệnh nhi được phá vách liên nhĩ thành công, lượng ôxy trong máu đã tăng lên được 75%-82%. Sau can thiệp kết hợp với các phương pháp hồi sức tích cực, tình trạng bé dần dần khá lên. Dự kiến hai tuần nữa sẽ tiến hành thủ thuật sửa chữa toàn bộ tật tim.



Theo BS Đinh Thị Lan Oanh, Phó Giám đốc BV, đây là lần đầu tiên BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh triển khai và đã thành công trong việc cứu sống cháu bé mới bốn ngày tuổi bị một dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp mà thông thường tới 99% sẽ tử vong.

Bệnh lý tim bẩm sinh do nhiều nguyên nhân, phần lớn liên quan bất thường phát triển trong giai đoạn tim được hình thành cấu trúc. Các dấu hiệu nhận biết bệnh tim ở trẻ ngay tháng đầu đời là xuất hiện tím ngay sau khi đẻ, thở nhanh hơn so với trẻ bình thường khi không bú hoặc lúc nằm ngủ. Khi bú trẻ thở gấp, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng phổi tái phát, vã mồ hôi nhiều do trẻ phải gắng sức quá mức…

Qua đây các BS cũng lưu ý, tật về tim bẩm sinh hoàn toàn có thể được phát hiện bằng siêu âm chẩn đoán trước sinh và sau sinh. Nếu được phát hiện và can thiệp sớm, 98% bệnh nhân tim bẩm sinh có thể chữa được và trở về cuộc sống như người bình thường.

Trong quá trình mang thai, các bà mẹ nên kiểm tra sức khỏe thai nhi định kỳ để phát hiện dị tật trước sinh. Qua đó giúp các bé sớm tiếp cận với chăm sóc y tế ngay sau sinh và ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.