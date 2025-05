2 cựu cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội 'dính chàm' vụ hối lộ ở Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia 20/05/2025 16:53

Liên quan vụ cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia Hoàng Quốc Hùng nhận hối lộ, VKSND Tối cao truy tố 14 bị can về tội đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, bị can Hoàng Quốc Hùng lợi dụng chức vụ quyền hạn cùng với bị can Phạm Quang Hậu (lái xe riêng trước đây của ông Hùng) nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng để cấp 55.713 phiếu LLTP trái quy định pháp luật.

Ông Hùng hưởng lợi gần 40 tỉ đồng, Hậu hưởng lợi hơn 4,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Lương Nhân Hòa (cựu phó giám đốc) nhận hối lộ 8,2 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 547 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Đình Cảnh (cựu phó trưởng phòng hành chính tổng hợp) nhận hối lộ 3,5 tỉ đồng, hưởng lợi 233 triệu đồng.

Trong nhóm đưa hối lộ, bị can Nguyễn Ngọc Thư từng là nhân viên Phòng hành chính tổng hợp (bộ phận một cửa) tại Trung tâm LLTP. Từ tháng 12-2020 đến tháng 12-2022, bị can làm ở Phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin, Phòng dữ liệu LLTP, sau đó bị can thôi việc ở nhà làm lao động tự do.

Bị can Hoàng Quốc Hùng, cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Trong thời gian công tác, Thư biết Phạm Quang Hậu là lái xe cũ của ông Hùng, được ông Hùng giao làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền chung chi dịch vụ. Vì vậy, Thư nhờ cựu lái xe giúp nộp hồ sơ.

Phạm Quang Hậu thỏa thuận chi phí từ 1,4-2 triệu đồng một hồ sơ trong đó bao gồm lệ phí quy định là 200.000 đồng, các phí dịch vụ phát sinh như dịch thuật, công chứng, chuyển phát và chi phí cho cán bộ, lãnh đạo Trung tâm để được tiếp nhận, giải quyết cấp Phiếu.

Sau đó, Thư trao đổi với một số cá nhân nhận làm dịch vụ cấp Phiếu LLTP. Thư thu thêm mỗi hồ sơ 100.000 đồng và hưởng lợi số tiền này.

Tổng cộng, bị can đưa hối lộ cho cựu giám đốc Trung tâm Hoàng Quốc Hùng và Phạm Quang Hậu số tiền 1,8 tỉ đồng để được giải quyết cấp 2.268 Phiếu LLTP, bản thân bị can hưởng lợi 226 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Cường, cựu biên tập viên NXB Tư pháp (Bộ Tư pháp), thông qua Nguyễn Ngọc Thư để làm dịch vụ cấp Phiếu LLTP.

Theo hướng dẫn của Thư, Nguyễn Ngọc Cường nhận hồ sơ của khách hàng, bỏ trống thông tin nơi cư trú để đảm bảo thẩm quyền cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm. Cường thu của khách hàng thêm 100.000 đồng so với mức giá Thư đưa ra và hưởng lợi số tiền này.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5-2019 đến tháng 12-2022, Nguyễn Ngọc Cường đưa hối lộ 326 triệu đồng để được cấp 408 phiếu LLTP, hưởng lợi hơn 40 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc là chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp Hà Nội) từ năm 2012-2022. Dù là cán bộ Sở Tư pháp, bà Ngọc không làm dịch vụ xin cấp Phiếu LLTP tại Sở Tư pháp do thời gian trả kết quả lâu.

Thông qua một số cá nhân, bà Ngọc biết Trung tâm LLTP có thể trả kết quả nhanh hơn nên đã liên hệ bị can Lương Nhân Hòa (cựu Phó GĐ trung tâm) để làm dịch vụ. Tổng cộng, bà Ngọc đưa hối lộ 7,1 tỉ đồng để được cấp 9.494 Phiếu LLTP trái quy định và hưởng lợi cá nhân 474 triệu đồng

Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu cán bộ Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN), có quen biết từ trước với Lương Nhân Hòa nên bà Hiền liên hệ, thỏa thuận với ông Hòa để cấp Phiếu LLTP cho khách hàng.

Từ tháng 7-2019 đến tháng 4-2022, bà Hiền đưa hối lộ 462 triệu đồng để giải quyết cấp 616 Phiếu LLTP trái quy định, hưởng lợi 30 triệu đồng.

Tương tự, bị can Nguyễn Phương Nam, cựu phó phòng Bổ trợ tư pháp (Sở Tư pháp Hà Nội), làm dịch vụ cấp Phiếu LLTP thông qua Lương Nhân Hòa. Ông Nam đưa hối lộ 190 triệu đồng để giải quyết cấp 254 Phiếu LLTP, hưởng lợi 175 triệu đồng.