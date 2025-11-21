24 bị cáo sắp hầu tòa vụ sai phạm bồi thường dự án sân bay Long Thành 21/11/2025 16:24

(PLO)- Cựu chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, tỉnh Đồng Nai cùng 23 bị cáo khác sắp hầu toà vì liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường dự án sân bay Long Thành.

TAND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tiếp, cựu chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, cùng 23 bị cáo khác liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường dự án sân bay Long Thành.

Dự kiến phiên tòa sơ thẩm bắt đầu từ sáng ngày 15-12 và kéo dài 4 ngày.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", "nhận hối lộ", "đưa hối lộ". Trong đó có 22 bị cáo là cán bộ UBND xã, UBND huyện Long Thành (cũ).

Bị cáo Lê Văn Tiếp, cựu chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ).

Trong đó các bị can gồm: Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, Chủ tịch Hội đồng bồi thường; Lê Văn Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Quỹ đất huyện Long Thành cũ; Nguyễn Long Châu, Nguyễn Văn Thạo (cựu Phó giám đốc Trung tâm), Trần Nhật Linh, Nguyễn Thái (cựu cán bộ Trung tâm)... bị truy tố tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất"...

Bị can Vũ Đức Công - Cán bộ địa chính xây dựng xã Bình Sơn, Nguyễn Thanh Văn - Trưởng ban Nhân dân ấp Suối trầu 3 (xã Bình Sơn) bị truy tố tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" và "nhận hối lộ"...

Cơ quan công an khám xét, thu giữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ án.

Cáo trạng cáo buộc trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án xây dựng Sân bay Long Thành, nhiều hộ gia đình tại xã Bình Sơn mặc dù không có hồ sơ quản lý đất đai và không lấy ý kiến những người sinh sống cùng thời điểm để làm căn cứ bồi thường.

Mặc dù những hộ dân này không đủ điều kiện bồi thường nhưng các cán bộ xã vẫn xác nhận có nhà và kiến trúc xây dựng trên đất để đủ điều kiện bồi thường.

Sau đó, căn cứ vào giấy xác nhận của xã, Hội đồng bồi thường huyện Long Thành và UBND huyện Long Thành đã ban hành các quyết định để bồi thường với trường hợp này, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Tổng thiệt hại ngân sách Nhà nước do sai phạm từ 13 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư gây ra là hơn 23,7 tỉ đồng. Trong đó, các bị can còn sai phạm trong quá trình chi tiền hỗ trợ nghề và tìm kiếm việc làm cho 3 hộ dân, gây thiệt hại ngân sách hơn 15 tỉ đồng.

Về hành vi đưa, nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Tuất (ngụ xã Bình Sơn) đã ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Lăng được sử dụng, quản lý, giải quyết đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi làm dự án sân bay Long Thành.

Giữa tháng 6-2020, Vũ Đức Công - cán bộ địa chính xã Bình Sơn báo cho Lăng biết thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất xây dựng sau năm 2015 nên theo luật không được bồi thường. Lúc này Lăng gọi cho ông Nguyễn Thanh Văn - Trưởng ấp Suối Trầu 3 nhờ xác nhận lùi thời điểm để hưởng lợi tiền đền bù, hỗ trợ.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Lăng đã đưa cho Công, Văn mỗi người 50 triệu để làm hồ sơ khống. Hội đồng bồi thường huyện Long Thành dựa trên xác nhận của chính quyền cơ sở đã phê duyệt phương án bồi thường không đúng quy định thiệt hại cho Nhà nước gần 2,4 tỉ đồng.