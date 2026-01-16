Agribank kiên định sứ mệnh 'tam nông', hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 16/01/2026 13:03

Hội nghị được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng tốc, bứt phá và phát triển bền vững. Toàn hệ thống Agribank thể hiện quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng ngành ngân hàng và cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Với dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt trên 1,26 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ, Agribank tiếp tục giữ vị thế ngân hàng có tỷ trọng tín dụng “tam nông” lớn nhất hệ thống. Ngân hàng duy trì vai trò chủ lực trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách, mở rộng tài chính toàn diện đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng khó khăn.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc đại diện tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vinh dự nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Agribank cũng chủ động triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, các dự án kinh tế trọng điểm, nhà ở xã hội. Dòng vốn tín dụng của Agribank không chỉ góp phần duy trì nhịp sản xuất, kinh doanh, mà còn tạo sinh kế bền vững cho hàng triệu hộ gia đình, ổn định xã hội và bảo đảm an sinh.

Trong bối cảnh năm 2025 thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Agribank đã kịp thời triển khai các biện pháp thiết thực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng theo đúng quy định: Miễn, giảm lãi, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới phục hồi sản xuất; đồng thời dành nguồn lực đáng kể cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2025, Agribank thực hiện giảm lãi suất trên 14.000 tỷ đồng với trên 27.500 khách hàng, số tiền lãi giảm cho khách hàng trên 37 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh gần 100 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2021-2025, Agribank giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trên 7.600 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh gần 2.700 tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng vì cộng đồng, luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp.

Các đơn vị trong hệ thống Agribank vinh dự nhận cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước.

Agribank là ngân hàng đầu tiên triển khai mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công” tại các điểm giao dịch trên địa bàn TP Hà Nội, góp phần liên thông ba trụ cột “tài chính – hành chính – pháp lý”, hỗ trợ người dân thực hiện 8 nhóm thủ tục thiết yếu tại một địa điểm. Ngân hàng cũng ra mắt mô hình kiosk thông minh, hệ thống xác thực bản sao số tài liệu điện tử, tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ và đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Uy tín thương hiệu Agribank tiếp tục được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận. Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba2 với triển vọng ổn định; Agribank nằm trong Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Top 10 ngân hàng thương mại uy tín, đồng thời được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn như Vinh quang Việt Nam 2025, Sao Khuê, Thương hiệu mạnh Việt Nam, doanh nghiệp ESG và phát triển bền vững năm 2025.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Agribank trong phát triển "Tam nông" và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho tập thể Agribank và cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong hệ thống.

Đồng thời, để kịp thời ghi nhận đóng góp quan trọng của các đơn vị vào kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của hệ thống, tại Hội nghị, Agribank đã tổ chức trao thưởng, vinh danh các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu đạt Giải Nhất, Nhì, Ba toàn hệ thống; các chi nhánh có quy mô tài chính cao, kết quả tăng trưởng nổi bật về nguồn vốn, tín dụng; các chi nhánh có kết quả hoạt động hiệu quả, thu hồi nợ sau xử lý cao; đồng thời biểu dương các tập thể tại Trụ sở chính có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu, điều hành, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh chung của Agribank.